Lehet egy kutya öngyilkos?

Egyetlen kutya sem követ el öngyilkosságot, de akkor miért veti magát a mélybe több állat is egy skót hídról, vagy ugrik ki emeleti ablakokból? Rossz döntésekről, tévedésekről, azaz balesetekről van szó, és persze felelőtlen gazdikról.

Az Overtoun híd Glasgow közelében, Skócia déli részén ível át egy mély folyóvölgy felett, egy szép természeti környezetben fekvő kúriához vezet. Kőből épült 1895-ben, a két szélén futó korlát is vaskos tömbökből álló, nagyjából derékmagasságú fal. A híd nevezetessége, hogy „öngyilkos kutyák” szokták róla a mélybe vetni magukat. Ahány forrás, annyi eltérő becslés, a legutóbb arról írtunk, 1950 óta legalább hatszáz eb ugrott le a hídról, közülük ötven lelte itt halálát. Vagy maradva a történet misztikumánál: dobta el magától az életét.

Valóban az öngyilkos kutyák hídjának nevezik, és úgy bukkan fel időről-időre a hírekben, ahogy a Loch Ness-i szörny: az Overtoun híd titkát boncolgató sokadik elmélet is sajtóvisszhangra talál. Sokan természetfeletti erőket sejtenek a háttérben, mások tudományosabb magyarázatot keresnek, mint most Bob Hill, az említett kúria tulajdonosa. Ő úgy véli, a kutyák a területen kószáló nyusztok és nyércek szagát követve ugranak le a hídról.

Nem árt kételkedni

A XXI. század harmadik évtizedét taposva nincs mit csodálkozni azon, hogy a semmiből is pillanatok alatt világszintű őrület nő ki, de van ebben a „rejtélyben” két tényező, aminek önmagában megálljt kellene parancsolnia a hiszékenységnek.

Mindenki gyakran és előszeretettel fedez fel emberi vonásokat a négylábúakban, de ez nem több önámításnál, így az öngyilkos kutyák híre is óvatosan kezelendő. Másrészt ha az eb szagot követve leugrik a magasból, az azt feltételezi, hogy nem érzékeli a mélységet – következésképp nem is igen létezhetnének kutyák, hiszen amint az ember maga mellé édesgetett pár farkast, és elnevezte őket kutyáknak, azok le is potyogtak az első szikláról.

Ettől függetlenül persze az ebek valamiért „átugrálják” az Overtoun híd mellvédjét és halálra zúzzák magukat odalent, sőt világszerte számos olyan eset ismert, amikor madár után kapva, kintről füttyszót hallva kutyák nekifutásból ugrottak ki emeleti lakások ablakán. Miért teszik ezt? Valóban nem, vagy rosszul érzékelik a mélységet? Követhet el öngyilkosságot egy kutya? Dr. Pongrácz Péter etológust, az ELTE Etológia Tanszékének docensét kérdeztük.

Öngyilkos kutya nem létezik…

Öngyilkos csak az lehet, aki tisztában van a halál jelentésével, fel tudja fogni mit jelent, ha meghal. Márpedig

jelenlegi tudásunk szerint a kutyáknak nincs haláltudatuk, ezért arról sem tudnak dönteni, hogy »önként« meghaljanak

– mondta a 24.hu-nak a szakember. Hozzátette: ezzel szemben viszont a kutyák is hibázhatnak, tévedhetnek, hozhatnak rossz döntést vagy lehetnek meggondolatlanok, ám innentől kezdve a tragédia már nem szándék, hanem véletlen következménye. Baleset, mint amikor kiszalad az úttestre és elgázolja egy autó.

A fotókon is jól látszik, a tömör és magas mellvéd, emiatt a hídon haladó kutya mintha egy árokban lenne: nem látja, hogy a falak túloldalán mekkora szakadék ásítozik. Egy-egy izgága állat minden különösebb ok nélkül felugorhat a mellvédre az amúgy számára semmi izgalmat nem jelentő, zárt úton.

…rossz döntést hozó kutya és baleset viszont igen

Sőt, sokan a mindennapokban eleve úgy nevelik a kutyájukat, hogy minden lehető tereptárgyra felküldik, vagy akadályokon ugratják át csak azért, mert jópofa. Nincs is ezzel semmi baj, de akkor az Overtoun hídhoz hasonló környezetben pórázra kell őket fogni, nehogy eszükbe jusson ugrabugrálni.

Ezen a ponton érdekes a híd egyik rejtélye, miszerint a szerencsétlenül járt ebek többsége hosszú pofájú fajtához tartozik, azon belül is a leginkább border collie-kről van szó. Erről csak annyit érdemes megjegyezni, hogy ez egy rendkívül agilis, „ugribugri”, ráadásul skót fajta – az igazán meglepő, sőt rejtélyes az lenne, ha turcsi orrú, kövér angol bulldogok pattognának át a kőfalon.

A völgyben elhaladó állatok szaga az etológus szerint csak belemagyarázás, és kutatások bizonyítják azt is, a kutyáknak van mélységérzetük, normál esetben csak elvétve ugranak le olyan magasságból, amivel sérülést szerezhetnek. Egyértelműen arról lehet szó, hogy a kutyus játékos, szeleburdi, ugrándozik, a mellvédre érkezve megcsúszik vagy viszi tovább a lendület. Az is lehet, eleve át akarja ugrani, mint az akadálypályán a palánkot, hiszen nem tudja, mi van mögötte.

Ugyanez indokolja, amikor az eb valamely külső ingerre egyszer csak nekiindul a nyitott ablaknak. Nem lát ki a lakásból, honnan is tudná, hogy épp emeleten van akár 30 méteres magasságban? Ha jobban belegondolunk, a sokemeletes építmények és pláne az ezekben való biztonságos közlekedés evolúciós léptékben csak egy szemvillanásnyi idő óta létezik a kutya szempontjából.

Kiemelt kép: Wikipedia