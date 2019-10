Torz és púpos lesz a jövő irodai dolgozója

Olyan, mintha egy horrorfilmből szabadult volna, de ez a bábu a Fellowes nevű, egészséges munkahelyi megoldásokat szolgáltató vállalat kreatív illusztrációja arra, hogyan fog kinézni a jövő munkavállalója, ha továbbra is egész nap az irodában ül, és a számítógép fölé görnyed. William Higham viselkedésszakértő szerint tényleg komoly egészségügyi következményekkel jár, ha nem figyelünk oda többek között a tartásunkra, arra, hogy eleget mozogjunk, és hogy ne nassoljunk ész nélkül a számítógép mellett.

Az Emma névre keresztelt bábu tényleg az irodisták jövőjét mutatja be: húsz év múlva hasonlóan fog kinézni mindenki, ha ennyire nem figyel az egészségére, mint most. A briteknél tízből kilenc irodai dolgozó szenved egészségügyi problémáktól a munkahelyi körülményei miatt. A „Munkahelyi kolléga a jövőben” című jelentésben tippeket is adnak a szakértők, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten.

Higham és kollégái szerint sokat segítene a helyzeten, ha figyelnénk a testtartásunkra, gyakrabban sétálnánk munka közben, és átrendeznénk az íróasztalunkat. Ezzel sokat tehetünk azért, hogy két évtized múlva ne úgy nézzünk ki, ahogy Emma: véglegesen meggörbült háttal, visszeres lábakkal, hastájéki elhízással, vörös és fáradt szemekkel a túl sok képernyőnézéstől, és

ekcémásan, amit a stressz okoz.

A Fellowes által készített felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 50 százaléka szemszárazságról és -pirosodásról számol be a sok monitorhasználatból adódóan, a 48 százalékuknak pedig rendszeresen fáj a feje, hasonló okokból kifolyólag.

Ha nem szeretnénk így járni, mint Emma, aki tényleg nem nyújt túl szép látványt, akkor érdemes megfogadni a Fellowes tanácsait, és gyakrabban mozogni, valamint figyelni a tartásunkra, ahogy a számítógép előtt ülünk. Az Emma-szerű jövő ugyanis túlságosan is reális lehet, ha nem figyelünk oda magunkra.