Érkezik a hó Magyarországra

Október utolsó teljes hete két kézzel szórta a melegrekordokat, még felsorolásukhoz is egy listát kellene ide írni, ami itt és most elég hosszadalmas lenne, ide kattintva olvashatja a részleteket. A lényeg, hogy definíció szerint is nyári napokat éltünk, a jövő héten viszont berobban a késő ősz – ahogy Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa a 24.hu-nak fogalmaz:

A száraz, meleg, augusztust idéző időjárás a jövő héten egy-két nap alatt hideg, szeles, esős és havas november közepére vált.

14 fokkal átlag fölött

Mielőtt rátérnénk az előttünk álló napokra, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy október utolsó harmadában 28 fok egyáltalán nem normális, de az ilyen és ehhez hasonló szélsőértékek egyre gyakoribbak lesznek. Az ok pedig, hogy a klímaváltozás miatt térségünkben mind többször fordul a légmozgás észak-déli irányúvá, ez az úgynevezett meridionális áramlás.

Egy fél Európát „széltében” elárasztó nagy hullámot képzeljünk el, amelynek völgyében fagyos északi, csúcsa alatt pedig meleg egyenlítői légtömegek érkeznek fölénk. A meridionális áramlás extrém, szélsőséges időjárási helyzeteket képes okozni, és nagyon hirtelen változik: egyik nap még a „melegebb” bugyrában vagyunk, másnap már a hullám hideg tartományában találjuk magunkat.

Az elmúlt napokban, és előre láthatóan még a hét végéig erős déli áramlás alakítja hazánk időjárását, ami az évszakhoz képest általában 8-10 fokkal magasabb hőmérsékletet hoz, és mindig benne van a rekord lehetősége.

Most meg is történt, a megszokottnál jó 14 fokkal volt melegebb, ez okozta a számos melegrekordot

– mondja a meteorológus.

Jön a hó, átlag alá megyünk

A hirtelen váltás jövő hétfőn várható, keddre már drasztikusan csökken a hőmérséklet, a hét második felében – két, egymás nyomában érkező hidegfrontnak köszönhetően – pedig még a legmelegebb órákban sem lesz több 5-10 Celsius-foknál ami az ilyenkor megszokottnál 3-5 fokkal hidegebb. Minden átmenet nélkül, gyakorlatilag egy-két nap alatt a meridionális áramlás északi, hideg ágába kerülünk.

Az eddigi csontszáraz, aszályos hetek után végre csapadék is érkezik, ám a rendkívül intenzív folyamatok miatt most még nagyon képlékeny, mikor, hol és mennyi fog esni, a legesélyesebb az ország északkeleti és délnyugati vidékein. Éjszakánként, hajnalban nagy területeken számíthatunk fagyra, és a szakember kiemeli:

Sok helyen havazhat is, a 800 méter feletti tájakon a hó akár meg is maradhat, de még síkvidéken is előfordulhat hózápor.

Összességében tehát annyit mondhatunk, hogy napokon belül betör a késő őszi idő, az előttünk álló két hét időjárása hidegnek, csapadékosnak ígérkezik. Ha a következő napok részletei re kíváncsi, kattintson a Kiderül.hu legfrissebb, csütörtök reggeli előrejelzésére.

