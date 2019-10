Gyógyítható lehet egy gyakori mentális zavar

Az Egyesült Államokban öt emberből egy küzd szorongásos rendellenességgel, egy friss kutatás azonban most rávilágított arra, mi is okozhatja a szorongást, ezzel újabb gyógymódok felé terelheti a tudományt.

„Szerettük volna megtudni, hol kódolódnak az agyban ezek az érzelmi információk, amelyek a szorongásért felelősek” – mondta Mazen Kheirbek, a kutatásban résztvevő tudós, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem szakembere. A kutatók egereket használtak az agyi aktivitás megfigyelésére, és olyan környezetnek tették ki őket, amelyekről tudták, hogy megemelik a stressz szintjét az állatokban: nagy, nyílt tereknek és emelkedőknek, ezek ugyanis

sokkal sérülékenyebbé teszik az egereket a ragadozóik előtt.

A kutatók úgynevezett kalciumos képalkotással figyelték meg az egerek agyműködését, ami a Science Alert szerint annyit tesz, hogy apró mikroszkópokat ültettek az állatok agyába, amelyek felfogták a hippokampuszban található sejtek aktivitását. Kiderült, hogy amikor stresszes, szorongást kiváltó helyzetbe kerültek, az állatok hippokampuszának egy bizonyos részét alkotó sejtek különösen aktívvá váltak, minél inkább szorongtak az egerek, annál jobban.

A kutatók elnevezték ezeket a sejteket szorongás sejteknek, mert csak akkor aktivizálódtak, mikor az egerek félni kezdtek. A sejtek aktivitását egészen a hipotalamuszig el lehetett vezetni, ami többek között azokat a hormonokat szabályozza, amelyek az érzelmi reakcióinkért felelnek.

A szakértők már találtak is egy módszert arra, hogy megváltoztassák a sejtek viselkedését, méghozzá úgy, hogy az egerek viselkedésén is azonnal látszódjon a változás. Az optogenetika nevű eljárás segítségével a egy koncentrált fénynyalábbal a sejtekbe világítottak, amelyeknek így ki tudták kapcsolni a működését, szemmel láthatóan szorongásmentes egereket eredményezve.

A fény nemcsak kikapcsolni, de bekapcsolni is tudja a sejteket, így a szorongást vissza is lehet hozni az egerekbe. Természetesen még további klinikai kutatásokra lesz szükség, hogy kiderüljön, az embereknél is ilyen egyszerűen működik-e a módszer, de az eljárás akár a szorongás újabb gyógyítási módszereit, sőt, teljes gyógyítását is magával hozhatja.