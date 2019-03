Feltárták a nácik mészárlásának helyszínét

Cipőket, gombokat, egy imakönyvet, lövedékeket, érméket, egy harmonikát és további több száz leletet tártak fel egy hírhedt második világháborús mészárlás helyszínen – számol be a Live Science. 1945 márciusában a németek 208 lengyel és orosz kényszermunkást öltek meg a németországi Westphalia-Lippe régióban.

A kutatók három helyi településnél, Warsteinnél, Suttropnál és Eversbergnél keresték a mészárlásra utaló nyomokat, a maradványok többségét a Warstein közelében fekvő Langenbach-völgyben találták meg. A helyszínen 60 nőt, 10 férfit és egy gyermeket lőttek agyon, azt színlelve, hogy egy másik táborba szállítják át őket.

A környező erdőben több töltényhüvelyt is azonosítottak, emellett több személyes tárgy is előkerült, melyeket a halottakkal együtt temettek el. Hasonló módszert alkalmaztak Eversbergnél és Suttropnál is, előbbi településnél 80, utóbbinál 57 emberrel végeztek.

Tettük után az őrök igyekeztek eltüntetni a mészárlásra utaló nyomokat, hetekkel később azonban az amerikaiak megérkeztek a környékre, és a helyi lakosokkal kiásatták a sírokat. Az elmúlt évtizedek során az áldozatok közül csupán 14 személyt sikerült azonosítani.

Matthias Löb, a feltárást szervező Landschaftsverband Westfalen-Lippe igazgatója szerint a felfedezés fontos a második világháborús rémtettek emlékének megőrzése miatt.

Kiemelt kép: iStock