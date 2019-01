Valami furcsa történik az emberi evolúcióval

Holland kutatók nagyon érdekes eredményekre jutottak, amikor az evolúciót vizsgálták: kiderült, hogy a modern emberé sokkal lassabban zajlik, mint az elődeinké, vagy mint a többi emberszabásúé. Ez azt is jelentheti, hogy nem is akkor váltunk szét a majmokkal közös ősünktől, mint most gondoljuk, és a felfedezés a neandervölgyi emberekről szerzett információinkat is befolyásolhatja.