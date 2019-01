Kivégezhetik az embriókkal kísérletező kínai tudóst

2018 novemberének végén a kínai génkutató, Csienkuj He bejelentette, vezetésével példátlan kísérletet hajtottak végre, amikor génszerkesztésen átesett gyermekeket hoztak világra. A hír hatalmas botrányt váltott ki a tudományos világban, az eset kapcsán vizsgálatot indítottak.

Csienkuj He 2018 decemberében nyomtalanul eltűnt, sajtóértesülések szerint a kutatók letartóztatták – írja a BGR. A szakértő jelenleg őrizetben várhatja, hogy milyen ítéletet is hoznak az ügyében.

Amennyiben tettét különösen súlyosnak ítélik, Het akár ki is végezhetik.

A kutató kollégáival olyan génmódosítást hajtott végre az embriókon, amellyel a HIV-vel szembeni ellenállásukat akarták növelni. He szerint két gyermek született a kísérlet végén, az egyikükben pedig valóban sikerült kialakítani a védelmet. Az efféle génszerkesztéseket a legtöbb országban, így Kínában is tiltják.

A kínai szakértők annak ellenére hajtották végre a kísérletet, hogy jól tudták, milyen következményekkel járhat. He kollégái a közelmúltban arról beszéltek, hogy csoportjuk vezetőjét akár vesztegetéssel és korrupcióval is megvádolhatják, a vizsgálat előrehaladtával pedig további kutatókat is meggyanúsíthatnak. He egyébként a génszerkesztés bejelentése óta több halálos fenyegetést is kapott.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az eset kapcsán a nyomozás meddig tart majd, illetve hogy mikor születik ítélet a szakértő ügyében.

Kiemelt fotó: Anthony WALLACE / AFP