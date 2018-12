Tudományosan bebizonyították: tényleg jobb adni, mint kapni

Mindenki ismeri azt a közhelyet, hogy jobb adni, mint kapni - kutatók most bebizonyították, hogy ez tényleg így van, és az ajándékozás tovább okoz örömet, mint az, ha valaki ajándékot kap. A titok az úgynevezett élvezeti alkalmazkodásban rejlik.

A pszichológia jól ismeri az úgynevezett élvezeti alkalmazkodás fogalmát: ennek köszönhetjük, hogy gyakorlatilag semminek nem tudunk sokáig örülni, hiszen az agyunk egy idő után hozzászokik, és már nem látjuk olyan örömforrásként, mint korábban. A lottónyerteseknél is megfigyelhető ez a jelenség, sokan hamar visszatérnek a korábbi boldogságszintjükre, de fordítva is működik a dolog: a balesetben végtagjukat elvesztő betegek is viszonylag hamar rendbe jönnek lelkileg, ha hozzászoknak a végtag hiányához.

Kutatók most azt figyelték meg, hogy ez a hatás érvényesül-e akkor, amikor ajándékozunk, vagy csak akkor, ha kapjuk az ajándékot. A Chicagói Egyetem két kutatója két kísérleten keresztül mérte a jelenséget: az egyik során a résztvevőknek öt napon keresztül napi öt dollárt adtak, de mindig csak ugyanarra költhették el a pénzt. A kutatók véletlenszerűen kiválasztottak néhány résztvevőt, akik választhattak, hogy magukra költik el a pénzt, vagy valaki másra – például borravalóként odaadhatták, vagy egy jótékonysági szervezetnek adományozhatták. De feltétel volt, hogy nem szabad váltogatniuk: ha borravalóval kezdték, akkor ugyanabban a kávézóban kellett borravalót adniuk az öt nap alatt.

Összesen 96 ember vett részt a kutatásban, és azok, akik csak magukra költötték a pénzt, lassú örömcsökkenésről számoltak be. Azok viszont, akik másra költötték, nagyjából ugyanolyan szinten éreztek boldogságot minden alkalommal.

A másik kutatás online zajlott: az 502 résztvevőnek egy tízkörös kirakót kellett végigjátszania, amelynek a végén minden alkalommal kaptak 0,05 dollárt. Eldönthették, hogy maguknak szeretnék az összeget, vagy jótékonyságra akarják felajánlani. Itt is ugyanaz az eredmény született: azok,

akik másnak ajánlották a pénzüket, mindig ugyanúgy örültek, vagy egy éppen csak egy kicsit kevésbé, ellentétben azokkal, akik maguknak tartották meg.

A kutatók igyekeztek minden más faktort kizárni, így egyértelműen állapították meg: az ajándékozás tényleg mindig örömmel tölt el, míg az ajándékok fogadását egy idő után rendesen meg lehet unni. Ez szerintük azért van így, mert ha kapunk valamit, akkor az eredményre figyelünk, nem magára az élményre, míg az ajándékozás során minden egyes jótétemény számít.