Új gyógymód jöhet az egyik legnagyobb népbetegségre

Az, hogy valaki pesszimista vagy optimista, nemcsak azon múlik, hogy milyen környezetben nőtt fel - erre talált most újabb bizonyítékot az MIT kutatócsapata, akik bebizonyították, hogy ha az agy egy bizonyos területét megpiszkáljuk, akkor hajlamosabbak leszünk a dolgok negatív oldalára koncentrálni. Ez a felfedezés sokat segíthet a depressziótól és szorongástól szenvedő emberek hatékonyabb kezelésében.

Úgy tűnik, mindenről szegény caudate nucleus tehet: ez az agyterület többek között a motoros folyamatok irányításáért, a procedurális és asszociatív tanulásért felel, most pedig kiderült, hogy fontos szerepe van a pesszimista vagy optimista döntéshozatalban is. Az MIT kutatói ugyanis állatkísérletek segítségével rájöttek, hogy ha ezt az agyterületet stimulálják, a kísérleti alanyok sokkal pesszimistábbak lesznek a döntéshozataluk során, azaz inkább a negatív folyamatokra, mint a pozitív kimenetelre koncentrálnak.

A pesszimista inkább kontra, mint pro

Korábbi kutatások azonosították azt azt az idegi áramkört, amely az úgynevezett megközelítés-elkerülés konfliktusnak az alapja. Ez a konfliktus nagyjából annyit jelent, hogy eldöntjük, vajon egy adott szituációt, a pro és kontra érveket latba vetve, inkább elfogadjunk, és belevágjunk, vagy megpróbáljuk elkerülni. A döntéshozatalhoz szükségünk van arra, hogy képesek legyünk mérlegelni azt, mibe fog nekünk kerülni, hogy elfogadjuk a szituációt, és milyen jutalmat kapunk érte – persze legtöbbször csak átvitt értelemben. Lehet ilyen szituáció az, hogy levegyük-e az égő edényt a tűzről (megégethetjük magunkat, de cserében nem gyullad fel a ház), vagy befestessük-e a hajunkat (órákat kell ülni a fodrásznál, de legalább szép lesz az eredmény).

A pesszimista állat már a gyümölcsöt se kéri inkább

Egy ilyen szituáció általában szorongást vált ki az emberekből, sőt, sokszor krónikus stresszel is járhat – éppen ezért a kutatásban az állatok gyakran a magas kockázatú, de magas jutalmú opciókat választották. Ez esetben ez azt jelentette, hogy jutalmat, azaz gyümölcsöt kaptak, de kellemetlenül az arcukba is fújtak egy kis levegőt, ha elvették. A kutatás során mindig változott a kapott gyümölcs és az állatok arcába tolt levegő mennyisége is, így nekik kellett eldönteni, hogy belevágnak-e a jutalomszerzésbe, vagy nem éri meg számukra azt, hogy az arcukba fújjanak érte.

A tudósok futottak néhány kört az állatokkal úgy, hogy nem stimulálták a caudate nucleust, aztán meg úgy is, hogy minimális elektromosságot vezettek bele. Az előbb említett kockázat-jutalom elemzést a stimuláció nagyon eltorzította, az állatok az olyan szituációkat is kerülték, amelyekbe korábban minden probléma nélkül belevágtak. Pesszimistán kezdtek el döntéseket hozni, és sokkal jobban figyeltek arra, hogy milyen negatív kimenetellel jár számukra a helyzet, mint arra, hogy mit nyerhetnek vele.

Szorongásra és depresszióra jöhet a gyógymód

A kutatás egyik vezetője, Ann Graybiel, aki az MIT professzora és a McGovern Agykutatási Intézet tagja, most a McLean Kórház pszichiátereivel dolgozik tovább szorongástól és depressziótól szenvedő betegeken, akiknek az új kutatások újabb gyógymódokat hozhatnak. A szakemberek megfigyelik a betegek agyműködését MRI segítségével, és arra már rájöttek, hogy abnormális működés jelentkezik a mediális prefrontális kéregben – ami kapcsolódik a caudate nucleushoz is. Sőt, ez az agyterület kapcsolódik a limbikus rendszerhez, ami a hangulat regulációjáért felel, valamint olyan területeket is stimulál, amelyek a dopamintermelésért felelősek. A kutatókat ez csak megerősítette abban, hogy a caudate nucleusnak tényleg komoly szerepe lehet a pesszimista döntéshozatalban – a további kísérletek pedig segíthetnek azokon, akik depressziótól és szorongástól szenvednek.