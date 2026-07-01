Mától jelentős drágulás jön a Temunál és a többi kínai webshopnál

Véget ér a rendkívül olcsó csomagok korszaka az olyan kínai webshopoktól, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress. Az Európai Unió ugyanis július 1-től kezdődően új vámszabályokat vezet be, amelyek az Árukereső.hu közleménye szerint jelentős hatással lesznek a magyar vásárlókra is.

Eddig a 150 euró (körülbelül 53 ezer forint) alatti külföldi csomagokra nem kellett vámot fizetni az EU-ban, részben ez tette lehetővé a kínai online piacterek robbanásszerű növekedését. Az új szabályozás viszont megszünteti ezt a mentességet: 2026. július 1-től minden 150 euró alatti értékű, harmadik országból érkező csomagra csomagkategóriánként 3 eurós (nagyjából 1100 forint) egységes vám vonatkozik.

Ennek hatására az első időszakban áremelkedés várható, az eddig néhány száz forintért kapható termékek drágábbak lesznek, és a kiszállítás is elhúzódhat, amíg a vámhatóságok alkalmazkodnak az ellenőrzések megnövekedett számához.

Az alacsony árakért azonban nem egyedül a vámmenteség volt felelős eddig sem. Ezeknek a platformoknak a termékei rendszeresen megbuknak a biztonsági teszteken, és olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek soha nem mennének át az európai ellenőrzéseken. Ha hibás vagy veszélyes csomag érkezett, a felelősség korábban a vásárlót terhelte, nem a platformot. Ez az új szabályokkal szintén megváltozik: a platformok átveszik a felelősséget az áruért, így a magyar vásárlók is védettebbé válnak.

Mindez kedvez a magyar kereskedőknek is, akikkel szemben a kínai webshopoknak eddig igazságtalanul nagy versenyelőnye volt. Olyan szigorú előírásoknak kell ugyanis megfelelniük – adót fizetnek, kétéves garanciát vállalnak, betartják az európai termékbiztonsági szabványokat –, amelyek az ázsiai platformokat nem terhelték. Az Európai Unió most arra törekszik, hogy egyenlő feltételeket teremtsen. Sőt, a jövőben akár szívesebben választhatják a vásárlók az európai boltokat.

Ha egy korábban 500 forintos termék ára a vám és a kezelési díj miatt 1500–2000 forintra emelkedik, az a vásárlók egy részét visszaterelheti a hazai webshopokhoz. Hiszen ott gyorsabb a kiszállítás, egyszerűbb a visszaküldés, és van kétéves garancia, amik eddig háttérbe szorulhattak az ár mögött. A magyar vásárlók körében egyébként is egyre fontosabb szempont, hogy tudják, kitől vásárolnak. Az ár mellett ma már a megbízható értékelések, az átlátható kereskedői háttér és a valódi ügyfélszolgálat is sokat számít abban, hogy végül melyik boltot választják.

Hogy miért lehet érdemes a kínai webshopok helyett más alternatívákat választani, arról alábbi cikkeinkben írtunk bővebben: