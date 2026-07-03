Elindult a NASA űrbéli mentőakciója.

Felbocsátotta a NASA a LINK nevű űreszközét, amelynek küldetése, hogy megmentse a Neil Gehrels Swift Obszervatóriumot a pusztulástól. A műhold beavatkozás nélkül hamarosan visszazuhanna a Föld légkörébe, a LINK azonban a tervek szerint megnöveli majd az eszköz keringési magasságát, ezzel egy stabilabb, biztonságos pályára állítva.

Bolygónk az összes alacsony Föld körüli pályán mozgó űreszközt szép lassan lefelé húzza, a Swift Obszervatórium „zuhanását” pedig az elmúlt időszak intenzív naptevékenysége felgyorsította. A NASA becslései szerint 2026 év végéig 90 százalékos eséllyel lépne be az atmoszférába, a LINK ezt hivatott megakadályozni.

Az űrügynökség beszámolója alapján a LINK július 3-án, magyar idő szerint 10:36-kor startolt el, egy Pegasus XL űrrakéta fedélzetén. A felbocsátás érdekessége, hogy a rakétát nem egy földi indítóállomásról küldték útjára, hanem egy átalakított Lockheed L–1011 TriStar utasszállító repülőről, mintegy 12 000 méteres magasságból.

A LINK azóta már Föld körüli pályára állt, hamarosan pedig neki is állhat feladatának, miután a mérnökök meggyőződtek róla, hogy megfelelően üzemel. A Swift Obszervatórium mentését várhatóan három-négy hét múlva kísérelheti meg, maga a manőver pedig szintén több hétig vagy akár hónapig is eltarhat.

A Swift február óta nem végzett tudományos munkát, mivel a NASA azon dolgozott, hogy a műholdat és a napelemtábláját olyan pozícióba állítsa, amely minimalizálja a légellenállást, és biztosítja, hogy az eszköz nem zuhan vissza, mielőtt a LINK-nek esélye lenne megmenteni. A mentőakció sikeressége esetén azonban ismét a szolgálatba állhat.

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