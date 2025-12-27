Hatalmasat bukott 2025-ben a Boeing, de más cégek is nagyot zakóztak

Mint minden év, 2025 is tartogatott néhány igen emlékezetes eseményt a technológiai piacon. Míg az Nvidia jelen állás szerint a mesterségesintelligencia-verseny győztesének mondható, addig számos olyan cég akadt, amelyek épp az MI miatt kerültek slamasztikába az idén. Érdemes kiemelni a Humane nevű vállalatot, ami 2023-ban azt ígérte, leváltja az okostelefonokat új, okos kitűzőjének köszönhetően, alig másfél évvel később viszont már a cég nyomait sem látni.

A cikk tartalmából Cikkünkben a Boeing, a mobilok leváltását ígérő Humane AI Pin, valamint több, mesterséges intelligenciára támaszkodó platform vesszőfutását mutatjuk be. Többek között arról lesz szó, hogy: A NASA és a Boeing megállapodása körül kezdettől fogva gyülekeztek a felhők,

a Boeing űrhajójának hibája miatt hónapokra az űrben rekedt két amerikai űrhajós,

nagy ígéreteket, kevés eredmény: hónapok alatt kidurrant a Humane lufija,

hiába a vásárlói felháborodás, mégis felvásárolták a céget,

algoritmusnak hazudott emberek: harmadik világbeli dolgozókon gazdagodnak meg cégek,

