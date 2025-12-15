Mennyi fényfüzér kell az ország karácsonyfájára, és mi lesz az ünnepek után az égőkkel?

16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér lett felkapcsolva az Ország Karácsonyfáján november 30-án, és a hírt olvasva egy olvasónkban merült fel a kérdés, hogy vajon amikor az ország karácsonyfáját bontják, mit kezdenek a 16000 izzót tartalmazó világítással? Nekik nem gubancolódik össze? Illetve mit csinálnak vele jövőre? Elteszik, és újra használják? Vagy egyszerűen kidobják? Esetleg felajánlják?

A válaszra mi is kiváncsiak lettünk, így a kérdésekkel megkerestük a fa állításáért felelős Honvédelmi Minisztériumot. Afelől érdeklődtünk, hogy honnan szerzik be a fára kerülő fényfüzéreket, hány emberre, milyen eszközökre van szükség a 2500 méternyi fénysor felszereléséhez, ez az összesített hosszúság hány darab fényfüzérből tevődik össze, a fa bontását követően mi lesz a sorsa ezeknek a fényeknek, illetve tárolás és bontás esetén, hogyan kerülhető el a fényfüzérek összegabalyodása?

Legalább 16 ember 2 napi munkája

A (meglehetősen szűkszavú) választ végül az Országgyűlés Hivatala küldte meg számunkra, és ebből kiderült, hogy

a 16 ezer LED izzót tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzért még 2015-ben vásárolta meg a Hivatal, azóta azt használják.

A fényfüzér felhelyezése két napot vesz igénybe, az első nap 10 fő dolgozik 2 darusautóval, a második naptól pedig 6-8 ember végzi a feladatot, szintén 2 darus autóval, amíg el nem készülnek.

A 2500 folyóméternyi világítás összesen 240 fényfüzért tartalmaz.

A fa bontását követően szakszerű eltávolításra, átvizsgálásra, javításra kerül sor, majd a fényfüzéreket dobozokban tárolják.

Hogy összegubancolódik-e a fényfüzér, arra végül nem kaptunk választ.

Az Ország Karácsonyfája 2025-ben

2025-ben az Országház előtt felállított, csaknem 23 méteres ezüstfenyő a nyírségi Ibrány városából érkezett, amit 31 felajánlott fa közül választott ki egy külön erre a célra felállított bizottság. A fa tetejét egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesíti, és ezt egészíti ki a már említett, 16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér. A fa mellett helyezkedik el a Kisgyőrből érkezett betlehemi jászol, a Szent Családot megjelenítő, fából faragott, ember nagyságú figuráival.