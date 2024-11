Lecsap a korukról hazudó tinikre az Instagram

A Meta szeptemberben bejelentette, hogy adatvédelmi és szülői felügyeletet vezet be a 18 év alatti felhasználók Instagram-fiókjaiban, most pedig azt is közölte a vállalat, hogy továbbfejleszti a tinédzserek védelmét a platformon. Ennek részeként mesterséges intelligencia segítségével tervezik elkapni azokat a tinédzsereket, akik az Instagramon hazudnak a korukról – írja az Engadget.

A vállalat a jövő év elején bevezet egy olyan eszközt, amely azonosítja a 18 évnél fiatalabb felhasználókat és automatikusan alkalmazza rájuk az Instagram szigorúbb adatvédelmi beállításait.

Allison Hartnett, a Meta ifjúsági és társadalmi hatásokkal foglalkozó termékmenedzsment-igazgatója szerint a szoftver olyan mutatókat fog vizsgálni, mint a felhasználók által követett fiókok, valamint a fogyasztott tartalmak. Amennyiben a kísérleti eszköz azt gyanítja, hogy valaki 18 év alatti, automatikusan tinédzserfiókká nyilvánítja a profilt, függetlenül attól, hogy milyen életkorúnak vallja magát a felhasználó.

A Mark Zuckerberg által vezetett vállalat egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy az eszköz mennyire pontos a felhasználók életkorának meghatározása terén. Azt ugyanakkor jelezték, hogy a szoftver által tévesen azonosított személyeknek lehetőségük lesz fellebbezni a döntés ellen, a folyamat kidolgozása azonban még nem végleges. A hírek szerint egyébként szelfivel és okmánnyal is meg lehet majd ezt tenni.

És hogy mit jelent pontosan ez a szigorítás? Nos, a jelenlegi szabályok szerint a tindézserek profiljai ezt követően automatikusan privátak lesznek, az érzékeny tartalmakra pedig kiterjesztik a legszigorúbb szűrési szintet. A tiniprofillal rendelkező fiatalokkal ezt követően csak azok a felhasználói fiókok kerülhetnek online kapcsolatba – azaz jelölhetik és követhetik be, illetve üzenhetnek nekik – amelyekkel már korábban is online kapcsolatban álltak a platformon.