Epilepsziás rohamok elleni agyimplantátumot kapott egy fiú

Agyimplantátumot kapott egy súlyos epilepsziával küzdő kamasz fiú az Egyesült Királyságban. A koponyájában elhelyezkedő eszköz vezetékeken keresztül elektromos jeleket küld az agya mélyén elhelyezett elektródákba, amelyeknek köszönhetően 80 százalékkal kevesebb rohamot tapasztal napközben – írja a The Guardian.

Édesanyja elmondása szerint Oran Knowlson sokkal boldogabb és beszédesebb a beültetés óta, amitől korábban elképzelhetetlenül reménytelinek látja fia jövőjét. A most 13 éves Orannál 3 évesen alakult ki Lennox-Gastaut szindróma, amely az epilepszia egy kezeléseknek ellenálló típusa. A betegség miatt egy napja sem telt el rohamok nélkül, és olyan napok is előfordultak, amelyek során több százat is át kellett élnie.

Ezek közben gyakran elvesztette eszméletét, sőt néha a légzése is megállt, emiatt pedig többször újra is kellett éleszteni. A fiú éppen ezért folyamatos ellátásra szorult, operációja óta viszont elkezdte visszanyerni önállóságát, és például már lovagolni is tud.

A beavatkozás nemcsak Oran életében számít hatalmas áttörésnek, hanem a tudományos világban is, ugyanis a világon először ültettek epilepsziás rohamokat kontrolláló implantátumot emberbe. A sebészcsapat ezután viszont 22 másik páciensen is végrehajtaná az eljárást, jelenleg ehhez toboroznak önkénteseket.