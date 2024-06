Lakott területre hullott egy kínai rakéta törmeléke

Június 22-én, helyi idő szerint reggel egy olyan műholdat bocsátottak fel a kínai Hszicsangi Űrközpontból, amelyen két francia és két kínai műszer található – írja a Space News. Az űreszköz egy kínai Csang-cseng 2C rakétán utazott.

Az indítást a China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) nem sokkal később sikeresnek nyilvánította.

A felbocsátást követően ugyanakkor a rakéta mérgező törmeléke lakott területre zuhant le.

A Space Variable Objects Monitor (SVOM) feladata az lesz, hogy gammakitöréseket keressen, ezen események óriási energiafelszabadulással járnak rövid idő alatt. A gammakitöréseket feltételezhetően hatalmas csillagok pusztulása, illetve csillagok ütközése alakítja ki.

A küldetés a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) és a Francia Űrkutatási Központ (CNES) együttműködésében jött létre. A gammakitörések kutatása segíthet megválaszolni a csillagászat több fontos kérdését, például a fekete lyukak születésének folyamatát.

A SVOM indítása nem várt következményekkel is járt. Egy, a Sina Weibo kínai közösségi oldalon megjelent felvételen az látható, ahogy a rakéta egy darabja lakott területre hullik, miközben emberek menekülnek.

Egy másik bejegyzés szerint a törmelék a Kujcsou tartománybeli Guiding megyében zuhant le, a térséget ideiglenesen veszélyzónaként jelölték ki. Több felhasználó jelezte, hogy a Csang-cseng hajtóanyaga veszélyes.

A kínai rakétát nitrogén-tetroxid és dimetil-hidrazin keveréke hajtja, az anyag mérgező. Az űreszköz által eregetett vörösesbarna színű gáz előző, míg a sárga utóbbi vegyület jelenlétére utal.

