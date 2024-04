Látványos videókon az amerikai napfogyatkozás

Ritka napfogyatkozásnak lehettek szemtanúi az emberek Észak-Amerikában április 8-án. Az esemény hatására több millió turista jelent meg az Egyesült Államokban és Kanadában, azonban a kutatók is nagyon készültek az eseményre, írja a Science Alert.

A Nemzetközi Űrállomáson is készítettek felvételt a napfogyatkozásról, így azt is van lehetőségünk megtekinteni, hogy nézett ki a folyamat 400 kilométerrel a Föld felettről. A NASA egyébként már hónapok óta készült a néhány percig tartó látványosságra, és lassan változtatta meg az állomás útját, hogy az április 8-i akció idejére már a helyére kerüljön.

Here is our astronauts’ view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz

Ha még az ISS-énál is nagyobb perspektívájú videót szeretne látni valaki, érdemes megnézni az Országos Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) által készített animációt, melyet az egyik geostacionárius időjárási műhold által készített képekből állítottak össze.

See that shadow on the left? That’s the eclipse! Watch the shadow on NOAA’s GOES East satellite as it rolls across the continent at https://t.co/zYfF1uJPSG#Eclipse2024 pic.twitter.com/euWzZGvksM

— National Weather Service (@NWS) April 8, 2024