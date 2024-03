Európában építik meg a világ legnagyobb tengeri naperőművét

Az elmúlt években egyre több helyen tűnnek fel úszó napelemfarmok, ami azért jó, mert a szárazföldön csak korlátozott terület áll rendelkezésre, valamint az állóvizek felülete is véges. Most a világ legnagyobb ilyen naperőművének is megkezdődtek a tervezési-építési munkálatai, nem meglepő módon a megújuló energiát előszeretettel használó Hollandia partjainak közelében – írja az Interesting Engineering.

A Solar Duck vállalat 5 MW-os projektje nagyjából 8,4 millió euróba, mintegy 3,3 milliárd forintba kerül.

Az építkezés megkezdése előtt a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium, a Nautical SUNRISE kiterjedt vizsgálatot folytat. Ebben szerepel például, hogy mennyire stabil és megbízható áramforrás egy ilyen farm, illetve, hogy milyen lehetőségek vannak a későbbi bővítésre.

Amennyiben a számok jó eredményt mutatnak, később egy gigawatt-léptékű erőmű építése sincs kizárva. Arról egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdheti meg a termelést az erőmű, teszi hozzá a hvg.

Hasonló projektek megjelenésére világszerte számíthatunk az elkövetkező években, ugyanis az olyan területeken, mint a Karib-térség, Japán, Dél-Korea vagy Omán nagyon sokat süt a Nap, a szél viszont alig fúj. Éppen ezért itt komoly potenciál van abban, hogy a tengerek felszínére telepítsék a naperőműveket, melyek segíthet csökkenteni az országok gázfüggőségét és szén-dioxid-kibocsátását.