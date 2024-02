Ezeket lehet tudni a Xiaomi első elektromos autójáról

A Barcelonában zajló idei Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás előtt a Xiaomi bemutatta legújabb mobiljait, a Xiaomi 14 termékcsaládot, emellett három új okosóráról is lerántotta a leplet a pekingi székhelyű gyártó. A kütyüexpón azonban végre az első elektromos autóját is bemutatta az európai nagyközönségnek a cég, ami rengeteget látogatót vonzott a standhoz.

A leginkább okosmobiljairól és háztartási eszközeiről ismert cég tavaly év végén két modellt is bejelentett, az SU7 és az SU7 Max közül csak utóbbi jutott el a kiállításra, ami érthető, hiszen a járgány így is lefoglalta a stand közel harmadát. A világoskék színben pompázó autó megjelenésével kapcsolatban egyelőre nem lehetett többet megtudni, a specifikációkról már így is elég sokat lehet tudni, így a jövendőbeli vásárlóknak már van mivel összehasonlítást végeznie.

A közel 2 tonnás, 265 kilométer per órás végsebességre képes járgány nagyjából 5 méter hosszú, 2 méter széles, és másfél méteres magassággal bír.

A közel 300 lóerős elektromos autót 220 kW-os motorral szerelik fel, és fejlett radar, illetve lidar-technológiát is beépítettek az önvezető funkciók végett. A gyártó által közölt 400 Nm-es nyomaték mellett azt is érdemes megjegyezni, hogy a tesztek szerint a hátsókerékmeghajtású kocsi alig több mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 100 kilométer per órás sebességre.

Mint azt a gyártó már a mobilos bejelentésénél is egyértelművé tette, a jövőbeni céljuk, hogy még szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a mobiljaik, az iOT-eszközeik és az autóik között. Erről gondoskodik a platformokon átívelő HyperOS rendszer, ami tulajdonképpen vezérli az SU7 járművet. Többek között ez a platform gondoskodik az online multimédiához való hozzáférésről, a képernyőátvitelről a telefonunkról, valamint az ülésbeállításról is.

A Xiaomi akkor lép be az elektromos autók piacára, amikor a Tesla népszerűsége Kínában 11 százalékos visszaesést tapasztalt az előző évhez képest. A cél azonban egyértelműen nem csak a kínai piac meghódítása, ugyanis a BYD-hoz hasonlóan minden bizonnyal az európai piacokra is be fog lépni, ezzel komoly konkurenciát adva az elektromos autók fejlesztése terén némileg küszködő európai nagy gyártóknak.