Űrbéli hógömböt fotóztak

Lenyűgöző új fotót készített az ünnepi időszak okán a Hubble űrtávcső – olvasható az Európai Űrügynökség (ESA) honlapján. Az eszköz az UGC 8091 jelű galaxist örökítette meg, amely a szervezet szerint egy díszes hógömbre hasonlít.

Ez a csillagrendszer a szabálytalan galaxisok osztályába tartozik, a képre tekintve pedig nem nehéz megállapítani, hogy miért. Nincs központi magja, mint a spirálgalaxisoknak és szimmetriatengely sem figyelhető meg benne.

A GR 8-ként is ismert, a Földtől mintegy 7 millió fényévre található halmaz nagyjából egymilliárd csillagot foglal magába.

Ez a szám hatalmasnak tűnhet, pedig a galaxisok esetében éppen kifejezetten kevésnek számít. A Földnek is otthont adó Tejútrendszerben például százmilliárdnál is több van, egyes galaxisokban pedig akár több ezer milliárd csillag is lehet. Az UGC 8091 éppen ezért úgynevezett törpegalaxisnak minősül.