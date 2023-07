Elon Musk hatalmas X betűt rakott a Twitter-székházra, vizsgálat indult ellene

San Francisco városa panaszt tett és vizsgálatot indított egy óriási X felirat miatt, amelyet pénteken helyeztek el a a Twitter központjaként ismert épület tetején, a tulajdonos Elon Musk újabb lépéseként a közösségi médiaplatform újjáépítésében. A városi tisztviselők szerint az épületeken lévő betűk vagy szimbólumok lecserélése, illetve egy tábla felállítása tervezési és biztonsági okokból engedélyköteles.

Az X azután jelent meg, hogy a San Franciscó-i rendőrség hétfőn megakadályozta, hogy a munkások eltávolítsák a márka ikonikus madarát és logóját az épület oldaláról, mondván, hogy nem szalagozták le a járdát, hogy a gyalogosok biztonságban legyenek, ha valami leesne.

Bármilyen helyettesítő betű vagy szimbólum engedélyköteles lenne, hogy biztosítsák az épület történelmi jellegével való összhangot, és megbizonyosodjanak arról, hogy a kiegészítéseket biztonságosan rögzítik a táblához, mondta Patrick Hannan, az épületfelügyelet szóvivője a hét elején. Egy tábla felállítása egy épület tetején szintén engedélyköteles, mondta Hannan pénteken.

A tábla felállításához tervezési felülvizsgálat és jóváhagyás is szükséges. A város panaszt indít és vizsgálatot kezdeményez

– írta e-mailben az AP Newsnak.

Musk a héten ki tudja, milyen indíttatásból X-re cserélte a Twitter híres kék madaras logóját, mivel átalakítja a közösségi médiaplatformot, amelyet tavaly 44 milliárd dollárért vásárolt meg. Muskot, aki egyben a Tesla vezérigazgatója is, régóta lenyűgözi az X betű, és már a Twitter cégnevét is átnevezte X Corp-ra, miután októberben megvásárolta azt. Egyik gyermekét is X-nek hívják. A gyermek tényleges neve betűk és szimbólumok gyűjteménye.