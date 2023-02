Itt van a Nokia legújabb szuperolcsó okostelefonja

A frissen bejelentett Nokia C22 okostelefon mindössze 50 ezer forintba kerül.

Hivatalosan február 27-én indul az idei MWC, a Barcelonában zajló telekommunikációs szakkiállítás, de sok gyártó már az esemény előtt lerántja a leplet a legújabb portékáiról.

Így tett a Nokia is, ami február 25-én mutatta be legújabb belépőkategóriás készülékeit, amik között akad szuperolcsó variáns is. A Nokia G22 79 990 forintról indul, a Nokia C32-ért 64 990 forintot kérnek, míg a Nokia C22 49 990 forintért lesz elérhető. A gyártó szerint mindhárom telefon akár három napig bírja egyetlen töltéssel, a C-széria esetén továbbfejlesztett képalkotással és tartósággal számolhatnak a vásárlók, a Nokia G22 nagy különlegessége pedig az, hogy az iFixittel kötött együttműködés keretében a könnyű javíthatóságot helyezi előtérbe.

A legolcsóbb

A frissen bemutatott Nokia telefonok legolcsóbbika, a C22 kiemelkedő minőségű összeszerelést ígér, hiszen a töréstesztek során jócskán felülmúlta a versenytársai teljesítményét, köszönhetően a fröccsenő víz és a por elleni IP52-es védelemnek, az edzett, 2.5D-s kijelzőüvegnek és az erős polikarbonátból készült, unibody kialakítású fémváznak. A továbbfejlesztett, 13 megapixeles főkamerát pedig a gyártó elmondása alapán erőteljes képalkotó algoritmusok támogatják, aminek köszönhetően bármilyen fényviszonyok mellett használható fotók születhetnek.

Nokia C22 specifikációk

6,65 hüvelyk, HD+ Processzor: Unisoc 9863A1

A legjobb fotós

A Nokia C32 különlegessége, hogy 50 megapixeles kamerával és új képalkotó algoritmusokkal szerelték fel, ezzel biztosítva a C-széria eddigi legjobb fotóit. A dizájnt újragondolta a gyártó, a telefon külső üvegborítást kapott, a dobozból kivéve pedig azonnal az eddigi legtestreszabhatóbb szoftveres hátteret kínáló Android 13 fogadja a felhasználókat.

Nokia C32 specifikációk

6,5 hüvelyk, HD+ Processzor: Unisoc 9863A1

A könnyen szerelhető

A Nokia G22 legfőbb érdekessége, hogy ez az első olyan okostelefon a gyártó HMD Global kínálatában, amit célzottan a javíthatóság jegyében terveztek. Ennek eredményeként az iFixit globális javítóközösséggel együttműködve bárki könnyedén hozzáférhet a javítási útmutatókhoz és megfizethető alkatrészekhez a sérült kijelző, az elhajlott töltőbemenet vagy az elhasználódott akkumulátorának cseréjéhez. Az ehhez szükséges otthoni szerelőkészlet 5 euróért lesz elérhető az iFixit.com-on, kijelzőt pedig 49,99 eurós globális átlagáron lehet majd szerezni, míg az akkumulátor 29,99 eurós, a töltőbemenet pedig 24,95 eurós áron lesz elérhető.

Érdekesség, hogy a javíthatóságot olyan jól sikerült megoldania a gyártónak, hogy az akkumulátor cseréje (amibe beletartozik a nem lepattintható hátlap felnyitása is) némi rutinnal öt perc alatt elvégezhető, és a cég ígérete szerint a kijelző esetében sem tart tovább húsz percnél a folyamat.

A G-széria legújabb tagja emellett 100 százalékban újrahasznosított műanyagból készített hátlapot kapott, illetve rendelkezik a korábbinál tisztább hangzást és erőteljesebb basszust biztosító OZO Playbackkel. Ennél a modellnél két éven át garantált a rendszerfrissítés (cserébe a dobozból kivéve Android 12 várja a felhasználókat), továbbá három éven át biztosított a havi biztonsági frissítés, és adott a hároméves kiterjesztett garancia – extra költségek nélkül.

Európába hozzák a gyártást

A gyártó az új telefonok mellett továbbá bejelentette, hogy a biztonságra vonatkozó ígéreteink megerősítése érdekében megtették az első lépéseket azon az úton, melynek végén a HMD Global lesz az első olyan globális okostelefon-gyártó, ami Európába hozta a gyártását. Az út első szakaszában olyan képességeket és folyamatokat fejlesztenek, amik révén 2023-ban Európába hozhatják a 5G-s Nokia készülékek gyártását. Hogy pontosan Európa melyik országában valósulhat meg ez a projekt, arról a cég – egyelőre – nem kívánt bővebb információkat megosztani.

„A Nokia márka büszke múltra tekint vissza az európai piacon, ezzel a lépéssel pedig tovább erősítjük az egyetlen jelentős európai okostelefon-szolgáltatóként elfoglalt pozíciónkat.” – mondta Jean-Francois Baril, a HMD Global társalapítója, elnöke és vezérigazgatója.