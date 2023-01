Ezért érdemes azonnal telepíteni a legújabb iPhone frissítést

Hamarosan minden kompatibilis készülékre elérhető lesz az iOS 16.3.

Egy héten belül minden kompatibilis készüléken elérhetővé válik az iOS 16.3 frissítés, írja a Mobilaréna, és emellett érkezik az iPadOS (16.3), a watchOS is (9.3), a macOS (13.2) és a tvOS (16.3) is. A frissítés újdonságokat is hoz, de a hibajavítások miatt szintén érdemes figyelni rájuk.

Az új rendszer többek között megszünteti az iPhone 14 Pro modelleken jelentkező, a képernyőn felvillanó csíkokat produkáló hibát, illetve orvosolja a problémát, ami miatt egyes felhasználóknál nem jelenik meg a beállított háttérkép, továbbá az Otthon alkalmazás widget hibáját is.

Újdonság, hogy a friss rendszer már támogatja a fizikai biztonsági kulcsokat is az Apple ID és iCloud bejelentkezésekhez, így a kétfaktoros azonosítás elvégezhető lesz hardverkulccsal is. Emellett megérkezik a funkció, ami egy ideje az Egyesült Államokban már elérhető volt: végpontok közti titkosítást kap az összes iCloudban tárolt adat.

Az érzékeny információk (jelszavak, egészségügyi adatok, üzenetek) ugyan már korábban is ezt a megoldást használták, de mostantól minden adatra vonatkozik ez a fajta titkosítás. Ennek feloldásához használható lesz hardveres biztonsági kulcs is, a jelszó pedig az érintett készüléken tárolódik, nem a felhőben. Az Apple ezzel biztosítja, hogy egy, a szervereiket érő támadás esetén a kiberbűnözők csak számukra használhatatlan adatokhoz férjenek hozzá.