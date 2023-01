Ilyen életmentő funkciók kerülhetnek a jövő autóiba

Mára szinte minden hétköznapi használati tárgyban megtalálhatók a különböző érzékelők: autókban, elektromos kerékpárokban, valamint okostelefonokban, de még egyes órákban és fejhallgatókban is. A piacvezető Bosch cégcsoport szerint ezek az eszközök biztonságosabbá teszik a járműveket, nap mint nap életeket menthetnek, és egyúttal a klíma és az emberi egészség védelméhez is hozzájárulnak. Az idei CES kiállításon pedig be is mutatták néhány új fejlesztésüket.

A RideCare Companion elnevezésű megoldás a hálózatba kapcsolt és automatizált vezetés során a járműben ülők biztonságát szolgálja. Az intelligens kamerából, vezeték nélküli SOS-gombból és felhőalapú adatszolgáltatásokból felépülő, hálózatba kapcsolt hardver- és szoftvermegoldás a jármű belső és külső felügyeletét is lehetővé teszi, így balesetkor vagy veszélyhelyzetben a járműben utazók éjjel-nappal kapcsolatba léphetnek a cég munkatársaival.

A szakemberek videókapcsolat segítségével betekinthetnek a járműbe, felmérhetik a helyzetet, és szükség esetén gyorsan segítséget hívhatnak.

A másik új fejlesztés, amit a vállalat bemutatott az Off-Zone Crash Detection nevet kapta, amely az ígéret szerint szintén fokozott biztonságot nyújt majd az utakon. A rendszer a sávváltáskor vagy útkereszteződésekben gyakran előforduló oldalirányú ütközések esetén védi a járműben ülőket. Az új szoftveralgoritmushoz csatlakozó, intelligens szenzorok gyorsan és megbízhatóan határozzák meg oldalirányú ütközéskor a becsapódás irányának pontos szögét, és időben aktiválják az életmentő légzsákokat.

Az új fejlesztések között helyet kap a szenzortámogatású külső mikrofon funkció is, amellyel az automatizált járművek felismerhetik a hangjelzéseket és a szóbeli utasításokat. Külső mikrofonjuk segítségével például meghatározhatják az irányt, ahonnan a közeledő mentőautó szirénájának hangja érkezik, ennek megfelelő pedig vezetési manővert kezdeményezhetnek.

A Bosch a mikrofont kifejezetten járműveken való kültéri használatra fejlesztette ki, így az esőben, hóban és kőfelverődéskor is biztonságosan működik.

Végül a las vegasi rendezvényen a MEMS-érzékelők egy új generációját is bemutatja a német cég. Ezek az eszközök az ígéretek szerint pontosabbak, robusztusabbak és energiatakarékosabbak lesznek, mint az eddigi modellek. A programozható és mesterséges intelligencia-kompatibilis BHI360/BHI380 tehetetlenségérzékelő például csupán feleakkora és feleannyi energiát használ, mint az előző modell.