Már LEGO-ból is megépíthető az egyik legismertebb japán alkotás

LEGO alkatrészekből megépíthető változatot kap minden idők egyik legismertebb és legmeghatározóbb japán alkotása, A nagy hullám Kanagavánál. A 2020-ban debütált LEGO Art tematikát bővítő készlet 2023. január 1-től lesz elérhető világszerte: a szett 1810 alkatrészből áll, és tartozik mellé egy podcast is, ami izgalmas tényeket tartalmaz az eredeti alkotásról.

Mióta Kacusika Hokuszai az 1830-as évek elején megalkotta az eredeti A nagy hullámot egy fametszet formájában, műve számtalanszor díszítette a múzeumok falait, inspirált zenei műveket és alkották újra street art és más árucikkek formájában – és most megszületett a LEGO verzió is. A kép egy hatalmas hullámot ábrázol, ami három csónak fölé tornyosul, a Fudzsi-heggyel a háttérben. Az alkotás közel 2000 elemet számláló kocka verziója különböző formákból álló rétegeket és elemeket tartalmaz, amik hűen tükrözik Hokuszai eredeti művét.

Nem ez az első olyan dán építőjáték, amiből egy híres műalkotás építhető meg, hiszen 2022-ben került piacra a Csillagos éj (LEGO 21333 – The Starry Night), ami Vincent Van Gogh egyik legismertebb munkáját ültette át kocka formába (a híres festő pedig még saját minifigurát is kapott). Ahogy ez a szett, úgy a 31208 cikkszámú LEGO Art Hokuszai: A nagy hullám készlet is a felnőtt építőket veszi célba, tehát nem egy gyerekeknek szánt csomagról van szó.

A dán játékgyártó egy ideje külön termékvonalat hozott létre a felnőttek számára, ugyanis kutatások bizonyítják, hogy az idősebbek is szívesen töltik az idejüket építéssel: az élmény a felnőtteknél ugyanolyan fontos, mint a gyerekeknél, csak más okból. Míg a kicsiknél a szórakozás mellett a képességfejlesztés a kiemelt szempont, addig az idősebbeknél a kikapcsolódáson van a hangsúly, hogy az építésre koncentrálva kiszakadhassanak a mindennapokból.