Így lehet az ablakunkból napelemet csinálni

Svájci kutatók olyan hatékonysági szintet értek el a festékérzékenyített napelemek (DSC) esetében, amely hamarosan lehetővé teszi az energiatermelő ablakok gyártását – írja az Extreme Tech. A napelemek olcsó, vékony fajtáját, a DSC-t eddig is ismerték, azonban az ablakok hatékonysága mindeddig nem volt elég ahhoz, hogy kifizetődő legyen belefogni a gyártásba.

Egy, a Nature folyóiratban megjelent publikáció szerint azonban a svájci EPFL (Lausanne-i Szövetségi Polytechnikai Iskola) kutatói elérték, hogy a vékony napelemek a látható fény teljes tartományából képesek legyenek energiát gyűjteni. A svájci csapat a cellákon lévő festékmolekulák összetételének vizsgálatával javította a DSC-k hatékonyságát.

A kísérletek után kiderült, a panel képes rá, hogy a látható fény teljes spektrumából gyűjtse az energiát.

A hatékonyság most már 15,2 százalékos, míg 2019-ben csak 12,3 százalékot tudtak elérni a kutatók – írja a hvg, megjegyezve, hogy ez jelentős javulás. A továbbfejlesztett cellák ráadásul 500 óra tesztelés után is megőrizték működési stabilitásukat. Ami még ennél is jobb, hogy amikor a tudósok a továbbfejlesztett DSC-ket nagyobb aktív felülettel rendelkező eszközökön tesztelték, 28,4 és 30,2 százalék közötti, úttörő PCE-tartományt értek el. A kutatók úgy vélik, mindez végre megnyithatja az utat a napelemekből készülő ablakoknak.