Ennyivel növeli a rezsit a mosogatógép és a szárítógép

Az utóbbi években egyre inkább népszerűvé válik a háztartásokban a mosogatógépek és a szárítógépek használata. A rezsicsökkentés korlátozása után azonban jogosan merülhet fel sokakban, hogy mennyi energiát is fogyasztanak ezek a háztartási gépek. Ennek járt most utána az Euronics áruházlánc, és azt is összegyűjtötte, mire érdemes figyelni az új eszközök kiválasztásakor, vagy akár a már meglévő gépek használatakor, ha szeretnénk kordában tartani az energiafelhasználásunkat.

A KSH adatai szerint míg 2010-ben 100 magyar háztartásból még csak 10-ben volt mosogatógép, ez a szám 2020-ra már 27-re nőtt. A mosogatógépek népszerűsége nem véletlen, hiszen amellett, hogy jelentős időt spórol meg használóiknak, víz- és energiatakarékosabb is, mint a kézi mosogatás. A Bonni Egyetem vizsgálata arra a megállapításra jutott, hogy egy mosogatógép 80 százalékkal kevesebb vizet használ el egy adag edény megtisztításához. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az egész EU átállna kézi mosogatásról gépire, évi 92 terawattóra energiát, valamint több mint hatmilliárd liter ivóvizet lehetne megtakarítani.

A mosogatógépek energiacímkéin az Eco programra vonatkozó, azaz a víz- és energiafogyasztás szempontjából is legtakarékosabb program paramétereit láthatjuk. Egy átlagos, a legkeresettebb E energiaosztályba tartozó mosogatógép áramfogyasztása Eco programon 100 ciklusonként 95 kWh, ami azt jelenti, hogy ha heti 4 alkalommal használjuk az eszközt, a csökkentett rezsiáron számolva

évente alig több mint 7100 Ft-ot jelent a mosogatógép-használat a villanyszámlánkon.

Ehhez jön hozzá még a vízhasználat díja, ami egy ciklusonként, az Eco programon 9,5 l vizet elhasználó gép esetén évente – fővárosi víz- és csatornadíjjal számolva – csupán 1200 forintot fog jelenteni. Ha beruháznánk egy valamivel drágább, de sokkal takarékosabb, C energiaosztályú készülékbe, akkor hasonló vízfogyasztással még alacsonyabb, 5700 forint alatti áramdíjjal számolhatunk.

Szárítógép: hasznos, de költséges

A mosogatógépekhez hasonlóan szintén egyre több háztartás dönt szárítógép vagy mosó-szárítógép vásárlása mellett. A KSH adatai szerint míg 2010-ben 100 háztartásból mindössze 1-ben volt szárítógép, 2020-ra ez már 6-ra nőtt, emellett pedig további 4 háztartásban volt mosó-szárítógép. Érdemes kiemelni, hogy a legtöbb kombinált gép, konstrukciójából adódóan nem tud olyan takarékos lenni, mint ha külön mosó- és külön szárítógépet vásárolnánk.

A szárítógépek energiacímkéin még a régi energiabesorolást láthatjuk – a GFK adatai szerint e gépek kategóriájában az A++-os energiabesorolás a legnépszerűbb. Mosó-szárítógépek esetében már az új energiabesorolás érvényes, a legnépszerűbbek itt az E energiacímkéjű gépek a vásárlók körében. Egy C/E energiaosztályú mosó-szárítógép esetén heti 4 használat – Eco programmal és a csökkentett áramárral számolva —

havonta nagyjából 2600 forintot, évente nagyságrendileg 33 ezer forintot jelent majd a villanyszámlánkon.

Ezen a költségen tovább faraghatunk, ha csak akkor működtetjük a szárító funkciót, ha a szabadban – az időjárás miatt vagy megfelelő tér híján – nem tudjuk megoldani a ruhák teregetését. Fontos szem előtt tartani ugyanakkor, hogy a nagyobb mennyiségű ruhák rendszeres, beltérben történő szárítása fokozhatja a lakás penészedésének veszélyét: akár 30 százalékkal is megnövelheti a levegő páratartalmát, ami kedvez a különféle penészgombák elszaporodásának.

Mindez komoly egészségügyi kockázatot jelent – a penész ugyanis különféle tüdőbetegségek okozója is lehet, illetve felerősítheti az allergiások, asztmások tüneteit. De a penész melléktermékei a nem allergiások számára is allergiaszerű tüneteket okozhatnak. Ez a kockázat nagyban csökkenthető egy szárítógép beszerzésével és okos használatával.

Erre kell figyelni

Ha szeretnénk kordában tartani otthonunk energiafogyasztását, de nem akarunk lemondani a mosogatógép és a szárítógép nyújtotta kényelemről, az elsődleges szempont, hogy minél jobb energiabesorolású gépet válasszunk. Bár a jobb energiabesorolás nagyobb kezdeti befektetést jelent, ez néhány év alatt megtérül. A jelenlegi energiaárak mellett egy modern, legalább D kategóriájú – hozzávetőleg a régi A-nak megfelelő, energiatakarékos – készülékkel járó egyszeri többletberuházás a felhasználástól függően rendkívül rövid időn belül meg tud térülni.

Bár jellemzően az Eco programok használata több időt vesz igénybe, ha már energiatakarékos gépet választottunk, az energiafelhasználásunk csökkentése érdekében érdemes ezt használni, amikor csak lehetőségünk van rá. Fontos a rendszeres karbantartás és tisztítás is: egy nem megfelelően szervizelt, eltömődött gép ugyanis több energiát használhat fel a működéshez. Mosó-szárítógépek esetén pedig érdemes az átlagos szennyezettségű ruhákat csak 30-40 fokon mosnunk, hiszen a gép a legtöbb energiát a víz felmelegítéséhez használja fel. Ha nagyobb kapacitású készüléket választunk, kevesebb mosási ciklust kell elindítanunk, így az energiafelhasználásunk is kisebb lesz.