Naponta 250 órát is késhetnek a MÁV vonatai

A Magyar Államvasutakkal kapcsolatban régóta lehet már utazói panaszokat hallani. Nyáron sokan klíma nélküli vagonokban kénytelenek utazni, azonban van egy probléma, ami még ennél is több embert érint napi szinten: a járatok késése. A néhány perces csúszások szinte átlagosnak mondhatók, azonban olyan eset is előfordul, hogy az utasoknak fél, vagy akár egy teljes órát is várakozással kell töltenie. Erre reagálva néhány hete megjelent egy oldal Twitteren, ami a hazai vonatok késését monitorozza napi szinten.

Az eredmények azt mutatják, hogy az összesített késések száma naponta akár a 200, de akár a 250 órát is elérheti.

A Mennyit késünk ma? elnevezésű oldal szeptember óta szinte minden nap este 6 órakor mutatja be a hazai vonatok összesített késési idejét, amelyből kirajzolódnak bizonyos tendenciák is. Mivel hétvégén átlagosan kevesebb járat indul, kevesebb késést is halmoznak fel a vonatok, ám ez a szám még így is 150 óra felett volt az elmúlt hétvégén. A szeptember 10. óta a rögzített adatok szerint 48 és fél óra (2909 perc) volt a legkevesebb, közel 253 óra (15168 perc) pedig a legtöbb késés.

Hogyan működik?

A projektet két fiatal szoftverfejlesztő hozta létre, nagyjából egy hónapnyi munkával. A program egy teljes egészében backend applikáció, ami három részből áll: egy adatbázisból, az ezekben található információkat összesítő rendszerből, valamint a botból, ami minden este 6 órakor teszi közzé Twitteren a napi adatokat. A GitHubon megosztott részletes dokumentációból kiderül, hogy a szükséges adatokat az app nem a hivatalos MÁV adatbázis által, hanem az Elvire-API segítségével szerzi meg. Az egyik fejlesztő lapunknak elmondta, ezen alapul a MÁV mobilapplikációja is, így az adatok pontosnak tekinthetők.

A program tervezői szerint az adatbázis három változóval dolgozik: a vonatok számával, a késések számával és az időbélyegekkel, ami az egyes vonatok adatainak rögzítési idejét tartalmazza. Amint megvannak a nyers adatok, a program kétféle SQL-lekérdezést hajt végre: előbbi az insert parancs, ami a három adatból hoz létre egy új sort, valamint egy update funkciót, ami a már meglévő sort frissíti, ha változik a késés száma.

A MÁV vonatai az elmúlt 24 órában összesen 13758 percet késtek. — Mennyit késünk ma? (@Mennyitkestunk) October 3, 2022

A napi adatbázisokban 18 órától 18 óráig gyűjti az adatokat, amit ezután egy automatizált bot tesz közzé az oldalon. Mint az egyik fejlesztő elmondta, a 24 óra alatt nagyjából 3-4 ezer sor szokott bekerülni az adatbázisba – nagyjából ennyi járat esetében könyvelhető el késés. A Mennyit késünk ma? tervezői jelenleg azon dolgoznak, hogy egy Facebook botot is létrehozzanak, hogy így a közösségi oldalon aktívabb, idősebb korosztály is értesülhessen az állami vállalat késéseiről.