Megérkezett a Windows 11 idei nagy frissítése

Kedd este a Microsoft sokak számára elérhetővé tette a nagyközönség számára a Windows 11 idei egyetlen nagy frissítését. A korábban 22H2 néven emlegetett új verziójának hivatalos neve végül Windows 11 2022 Update lett, amely nem nyújt túl sok újdonságot, inkább csak finomít a rendszer egyes funkcióin – írja a Verge.

A frissítés telepítése után jobban testre szabható például a Start menü felépítése, ahol most már mappákat is létrehozhatunk. A drag and drop funkció megjelenésével ezentúl fájlokat is dobálhatunk a futó appok tálcás ikonjaira, emellett megújult a Feladatkezelő kinézete is. Végül új akadálymentesítési lehetőségek is helyet kaptak a Windows 11 2022 Update-ben, és még az érintőkijelzős kezelés is sokat javult az előző változathoz képest.

A 2022-es Windows 11 funkció sokaknak azonban csak jövő hónaptól lesz elérhető.

Ekkor ugyanis egy újabb frissítés érkezik majd. A novemberi kisebb frissítéssel a most említetteken felül jön majd a Fotó alkalmazás továbbfejlesztett változata, és egy, a szövegek kijelölésekor megjelenő, ajánlott tevékenységeket megjelenítő kis doboz is. Ez olyankor fordulhat elő, amikor például egy dátumot, vagy telefonszámot jelölünk ki: előbbinél a naptárba helyezés, utóbbinál pedig a hívás, vagy névjegyhez mentés opció merülhet fel. A Microsoft célja azonban továbbra is az évenkénti egy nagy, és sok apró frissítési rend megtartása.

Az új kiadásnak az is örülhet majd, akiknek a gépe rendszeresen végez frissítést, ugyanis a Windows 11 2022 Update jelentősen csökkenti majd ezek méretét. Így eszközünkre is kisebb terhelés jut, és az időnket sem rabolja majd feleslegesen a rendszerfrissítés.

A kisebb, havi frissítések mérete várhatóan 450 MB-vel csökken majd.

A mostani frissítés szokásos módon hullámokban lesz elérhető a Windows 11-es számítógépeket használók számára. A Gépház alkalmazás Windows Update felületén egy keresés után már lehet, hogy meg is jelenik önnek az új verzió. Természetesen az operációs rendszer tiszta telepítési lehetősége is adott, amelyhez a szükséges fájlok innen tölthetők le.