Meg kell változtatni egy 30 éves szabályt a rengeteg űrszemét miatt

Egy birkatenyésztő földjére csapódott be a SpaceX 3 méteres űrszemete

Egyre nagyobb problémát jelent az amerikai Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) szerint az alacsony Föld körüli pályán (angolul Low Earth Orbit – LEO) lévő, elsősorban távközlési, illetve egyéb polgári célra használt műholdak mennyisége. A tárca szerinte meg kell változtatni a NASA 1990-es iránymutatását, és a jövőben a 25 éves roncsidőszakot 5 évre kell csökkenteni – írja az Engadget.

Az FCC ötéves szabálya előírná a hazai műholdüzemeltetők és az amerikai piacra belépni kívánó vállalatok számára, hogy a lehető leghamarabb szabaduljanak meg a nem működő műholdjaiktól.

A már az űrben lévő műholdak mentesülnének az FCC iránymutatásai alól. A Bizottság emellett kétéves türelmi időszakot is javasol, amely pontosan azon a napon kezdődne, amikor a rendeletről szavaznának. Azt is közölték, hogy a pályázók eseti mentességet is kaphatnának a jövőben.

A javaslatra azért került sor, mert az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak száma a következő években várhatóan drámaian meg fog ugrani. Többek közt a SpaceX, és az Amazon-féle OneWeb közreműködésével 2025-re akár 18 ezer új műhold is lebeghet a bolygó felett. A halott műholdak nemcsak a csillagászati észleléseket zavarhatják meg, illetve a katonai és polgári űrrepülés és űrkutatás számára is növekvő kockázatot jelent a nagyobb ütközési valószínűség miatt.