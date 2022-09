Az Asus új csodagépe egyszerre laptop, tablet vagy éppen asztali PC

Pár éve még a hajlítható kijelzős okoseszközök csupán érdekes koncepciónak tűntek, ma viszont már ott tartunk, teljesen természetes, hogy a különböző gyártók (Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi) rendre ilyen képernyővel szerelt telefonokkal rukkolnak elő – alig pár hete érkezett meg a például a Galaxy Z Fold4 és a Z Flip4. Nem elképzelhetetlen, hogy hasonló tendencia várható a hordozható számítógépek piacán is. A tabletből alul és felül is képernyővel rendelkező laptoppá alakuló eszközt már láthattunk korábban is, az Asus újdonsága, a Zenbook 17 Fold OLED pedig arra enged következtetni, hogy akár trend is lehet ebből az extravagáns megoldásból.

Hajlítható kijelzős hordozható számítógéppel először a 2020-as CES kütyüexpón találkoztunk: a Lenovo itt mutatta be a ThinkPad X1 Fold névre keresztelt laptopját, amiről akkor azt írtuk, hogy garantáltan leesik től az ember álla. A különleges eszköz elsőre blikkre egy 13,3 hüvelykes, kissé vaskos táblagép, amit viszont félbehajtható, így válik belőle egy apró notebook, aminek az alsó részére könnyedén felpattintható egy billentyűzet. De adott a lehetőség arra is, hogy a kijelzőt megtámasztva, a vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező klaviatúrát pusztán az asztalra téve, a képernyő teljes méretét kihasználva használjuk PC-ként az eszközt.

Nem sokkal később, az akkor már javában tomboló koronvírus-járvány közepén aztán le is teszteltük a Lenovo megoldását, és konlúzióként arra jutottunk, hogy a számítástechnika továbbra sem unalmas, és a ThinkPad X1 Fold abból mutatott némi ízelítőt, hogy milyen csodák várhatnak még ránk a jövőben. Az akkori jövő pedig a mostani jelen, hiszen a pandémia okozta megtorpanást követően ismét teljes fokozaton pörög az innováció a gyártóknál, a tajvani Asusnál legalábbis mindenképpen, hiszen nem sokkal azután, hogy kipróbáltuk a cég AAA-kategóriás játékok futtatására is alkalmas gamer táblagépét, most itt a Zenbook 17 Fold OLED. A Lenovo gépéhez hasonlóan már ez sem csupán koncepció, hanem egy olyan hajlítható kijelzővel szerelt laptop, ami még idén forgalomba kerül Európában, többek között Magyarországon is.

Asus Zenbook 17 Fold OLED

Az elv itt is ugyanaz, mint a Lenovo már emlegetett gépénél, csak az Asus mindezt egy egészen új szintre emelte. Ahogy azt a neve is mutatja, a Zenbook 17 Fold OLED kiterítve egy 17,3 hüvelykes képernyőt, lényegében egy táblagépet biztosít számunkra, laptoppá hajlítva pedig két, egyenként 12,5 hüvelykes 1080p felbontású, 60 Hz-es képfrissítéssel rátájú kijelzőszárnyat kapunk, melyek közül az alsóra szintén felpattintható egy Bluetooth kapcsolattal szerelt, touchpados billentyűzet.

Bár a számok magukért beszélnek, azért itt érdemes kiemelni, hogy az Asus megoldása már nem egy apró, kompakt eszköz, hiszen ebben az esetben összehajtva kapunk közel akkora kijelzőt, mint amekkorát a ThinkPad X1 Fold biztosított széthajtva. És ahogy a Lenovonál, a 17,3 hüvelykes képernyő a hátánál kitámasztva itt is használható pusztán monitorként, a méretekből adódóan már-már ugyanazt a felhasználói élményt biztosítva, mintha egy hagyományos asztali állomásnál ülnénk. Miközben a gépet pár perccel korábban még a táskánkban tartottunk szépen összehajtva.

Ha pedig már a hordozhatóság: a Zenbook 17 Fold OLED billentyűzettel együtt mindössze 1,8 kiló. Ebből 300 gramm a klaviatúra, és ezt a kiegészítőt nem is feltétlenül kell folyton magunknál tartani, hiszen laptop módba hajtva az alulra kerülő kijelzőn megjeleníthető egy virtuális billentyűzet, amit nagyjából ugyanúgy tudunk használni, mint a fizikai verziót.

Az Asus még mindig futurisztikusnak ható eszköze ugyanakkor nemcsak a kialakítása miatt impresszív, de alapvetően a hardverkiépítésre sem lehet panasz. A rugalmas képernyő alatt egy 12. generációs Intel Core i7 U-szériás processzor kapott helyet, ami mellé akár 16 GB memória is kerülhet egy 1 TB-os SSD kíséretében. Általános felhasználásra ez bőven elegendő erőt biztosít, de az egyre szaporodó felhőalapú szolgáltatásoknak (Xbox Game Pass, GeForce Now, Stadia) hála a játék sincs kizárva, csak a megfelelő sebességű internetkapcsolatot kell biztosítani hozzá.

A gép mellé jár egy 65 W-os töltő is, és az Asus ígérete szerint a gép a 17,3 hüvelykes képernyőt teljesen kihasználva nagyjából 8,5 órán át képes üzemelni a beépített telepről, míg laptoppá hajtogatva akár 9,5 óra is kisajtolható az akkumulátorból.

Az ilyen, speciális kijelzővel szerelt gépeknél persze mindig szóba kerül, hogy a képernyő vajon meddig képes elviselni a hajtogatást. A gyártó esküszik rá, hogy a Zenbook 17 Fold OLED simán kibír 30 ezer nyitást/csukást, ami annyit tesz, hogy amennyiben a nap minden órájában egyszer meghajlítjuk a kijelzőt, akkor is bírnia kell meghibásodás nélkül legalább 3 és fél évig.

A berlini IFA kiállításon a gyártó ezt demonstrálta is egy olyan géppel, amivel az eszköz életciklusát tervezték, ugyanakkor itt érdemes megjegyezni, hogy a valós használat azért jócskán eltér a tesztkörnyezettől. Ezt már bizonyították a hajlítható kijelzős telefonok is: a Samsung hiába állította, hogy az általuk fejlesztett képernyő bírja a strapát, a Galaxy Z Flip3-nál például nem ritka, hogy egy éven belül repedések jelennek meg a hajtásnál.

Hogy a Zenbook 17 Fold OLED hogyan teljesít a mindennapi használat során, azt most még lehetetlen megmondani, de az Asus berlini eseményén lehetőségünk adódott kézbe venni az eszközt. Ez a megoldás abban mindenképpen különbözik a hasonló elven működő telefonoktól, hogy kinyitva nyoma sincs annak, hogy hajlítható kijelzővel van dolgunk. Az OLED képernyő 17,3 hüvelykre kiterítve tényleg tükörsima, az érintőképernyő hibátlanul működik, a színek gyönyörűek, a kontraszt pedig tökéletes – ahogy azt az ilyen típusú panelektől már megszokhattuk.

Van már hivatalos ára is

Az Asus Zenbook 17 Fold OLED kétségkívül lenyűgöző eszköz, a laptopok új generációja: egyszerre 17 hüvelykes tablet vagy éppen asztali gép, de használható hagyományos módon, közel 13 hüvelykes hordozható PC-ként is. A gyártó a hivatalosan szeptember 2-án induló IFA szakkíállítás előtt ráadásul leleplezte a gép árát is, ami nem kevés, hiszen Európában 4000 euróért lehet majd megvásárolni a gépet a negyedik negyedévben. Ez átszámítva, ÁFA nélkül 1,6 millió forintot jelent, de ez csak becslés a jelenlegi árfolyamok alapján, a hazai képviselet még nem tudott végleges hazai összeget mondani számunkra. Az eszköz viszont elérhető lesz Magyarországon is, és ha minden a tervek szerint alakul, egy teszt során majd azt is ki tudjuk deríteni, hogy a fenti összegért a hétköznapokban pontosan milyen élményt biztosít egy ilyen csodagép.