A Lenovo X1 Fold megmutatja, mit tartogat számunkra a jövő

Januárban, amikor nálunk járt a billentyűzet helyett e-ink kijelzővel felszerelt ultra vékony Lenovo Yogabook C930 , olyan volt, mintha kaptunk volna egy kis ízelítőt a jövőből. A most megkaparintott, hajlítható kijelzős Thinkpad X1 Fold esetében pedig konkrétan azt éreztük, hogy a jövőben járunk. A készülék viszont már a jelen, akár meg is vásárolható, mondjuk elég horribilis összegért - de a technológiai forradalom már csak ilyen, ára van.

Miután a kínai Lenovo megszerezte a ThinkPad márkát az IBM-től, szerencsére hű maradt a gyökerekhez: ha ilyen terméket veszünk, akkor visszafogottan elegáns eszközt kapunk, megbízható technológiával. Nincs ez másként mostani tesztalanyunknál sem, sőt! Ha csak az asztalon hagyjuk, egy laikus számára jó eséllyel fel sem tűnik, hogy nem egy vaskos, bőrborítású határidőnaplót lát. A meglepő forma alatt viszont egy teljes értékű számítógép rejtőzik.

A hajlítható kijelzők forradalma már tavaly megkezdődött, és a Lenovo ThinkPad X1 Fold az első olyan kereskedelmi forgalomba került számítógép, ami ilyen speciális technológiát kapott. Egy teljes értékű laptop, összehajtható képernyővel, aminél a Lenovo a felhasználókkal együtt igyekszik kitalálni, hogy ez a megoldás mire is jó pontosan.

Lenovo Thinkpad X1 Fold

Összecsukva egy fényes felület látszik a Thinkpad felirat mellett, kinyitásakor erre csúszik rá a bőrborítás. A gyártó nagyon okosan találta ki, hogy a hajlítható kijelző legbonyolultabb részének számító zsanért milyen módon tartsa biztonságban. A szerkezetre büszke is a Lenovo, hiszen ez volt az első alkatrész, amit a fejlesztés korai szakaszában megmutatott a nagyközönségnek.

A gép összehajtva a megszokottnál valamivel vastagabb, ilyen állapotban még rés is marad a zsanér oldalán, de ezt is ügyesen oldotta meg a cég, hiszen a géphez tartozó billentyűzetet felpattintva tökéletessé válik a záródás. A gép oldalain amúgy két teljes értékű USB-C portot, hangszórót, szellőzőt, a hangerőszabályzót és a bekapcsoló gombot találjuk. Itt említenénk meg, hogy hiába a Dolby Atmos minősítés, a hangszórók nagyon gyéren szólnak.

Kinyitva egy 13 hüvelykes, természetesen érintésérzékeny OLED kijelző tárul elénk, de nem úgy, mint egy ultrabooknál, hiszen itt a kijelzőt összehajtjuk, és nem rácsukjuk a billentyűzetre. Keretből ugyan láttunk már vékonyabbat a piacon, de nem szabad elfelejteni, hogy ez itt nem egy tablet, az elsőre szélesnek tűnő felület jól jön a mindennapi használat közben, és helyet kapott rajta egy közepes minőségű webkamera is. A kijelző a hajlíthatóság ellenére is kiváló minőségű, 2048 x 1536 pixel felbontással, remek kontraszttal és színekkel. Ami rögtön feltűnt, hogy az eddig nálunk járt, hasonló elven működő eszközökhöz képest teljesen kinyitva alig érezni és látni a mélyedést a kijelző közepén. Bónusz továbbá, hogy a mobilgyártókkal ellentétben a Lenovo a ceruzás bevitelt is meg tudta oldani, és az X1 Fold dobozában találunk is egy vastag stylust.

Tablet és apró laptop egyben

De mire jó ez? Hogyan tudjuk kihasználni a speciális kijelzőből adódó előnyöket? Akadnak-e hátrányok? A dobozából kivéve alapvetően egy hatalmas táblagépet kapunk, amit nem túl kényelmes kézben tartani, viszont böngészni, közösségi média tartalmakat fogyasztani ebben a módban a legjobb. Az általunk tapasztalt hibák elsősorban a Windows 10 hibái, mert a Microsoft hiába erőlteti a „minden egyben” operációs rendszert, ez még mindig nem tökéletes.

Ha elkezdjük félbehajtani a kijelzőt, egy alkalmazás rögtön rákérdez, hogy szeretnénk-e két kijelzőként kezelni a két szárnyat. Amennyiben igen, két párhuzamosan futó program (például egy dokumentumot és egy online meetinget) szépen egymás mellé pakolható, de még olvasni is kényelmesebben lehet így, bár ilyen használatra sokaknak túl nagy lehet az eszköz.

Ha hosszabb szöveget írnánk, akkor kerül elő a géphez csomagolt, Thinkpad minőségű Bluetooth billentyűzet. A nálunk járt tesztpéldány gombkiosztása mondjuk furcsa volt, mert kaptunk ugyan í, é és ü betűket, viszont az á, ó és ű karakterek viszont hiányoztak, de alapvetően egy kényelmes klaviatúrát kapunk, ami két módon használható. Egyrészt a gépet félbe hajtva a képernyő egyik felére pattinthatjuk a beépített mágnesekkel. Ilyenkor a Windows automatikusan laptop módba vált: a kijelző alsó felét lekapcsolja, a felsőt pedig úgy kezeli mint egy hagyományos laptop kijelzőjét, és formailag is egy ilyen eszközt kapunk. Ezen megoldás esetén a kiegészítő töltődik, és ahogy említettük, rá is hajtható a képernyő másik fele, nem kell kivenni összecsukás előtt.

A másik lehetőség – a tablet módot is beleszámítva a legkényelmesebb –, hogy a Fold hátuljába rejtett lábbal kitámasztjuk a kijelzőt, a Bluetooth-on kapcsolódó, apró trackpaddel szerelt billentyűzetet pedig külön helyezzük le valahová. Így megmarad a kecske, meg a káposzta is, hiszen a kijelzőt teljes méretében használhatjuk, a klaviatúra nem takar le értékes helyet.

Annyi erő van, amennyi kelhet

Ami a hardvert illeti, a Thinkpad X1 Fold tényleg egy teljes értékű ultrabook. Egy alapból 1,4 GHz-en ketyegő Intel i5 Lakefield processzor található benne, ami az új Hibrid technológiának köszönhetően jól lavíroz az aksikapacitás és a számítási teljesítmény között. A gyártó 11 óra üzemidőt ígér, ami túlzásnak tűnik, de teljesen átlagos használat mellett nyolc órát simán elketyeg a gép. A processzor és az integrált videokártya mellé 8 GB memória jár, tárhelyből akár 1 terabájt is kérhető, az alap WiFi 6 kapcsolatot pedig 5G modemmel is ki lehet egészíteni.

A gépet csak pár napig nyúzhattuk, és ez idő alatt nagyon tetszett, hogy a jövő van a kezünkben:

a hardver már készen áll, viszont a szoftvernek (és ez alatt most a Windows 10-et érjük) még fel kell zárkózni ehhez – csakúgy, mint a hajlítható kijelzős mobilok esetében. Bár a technológia lenyűgöző, a Fold használata közben azt éreztük, még a gyártó sem igazán tudja, hogy merre halad és pontosan mire használható ez az új és izgalmas megoldás.

A tesztalanyunk táblagépnek túl nagy, laptopnak túl kicsi, asztalra téve, kitámasztott képernyővel, a billentyűzetet külön használva volt a legkényelmesebb, de így meg pont a lényeg veszik el.

Amiatt persze nem aggódunk, hogy bárki gondolkodás nélkül szerez be egy ilyen eszközt, hiszen az 1,3 milliós árcédula okán kevesek kiváltsága lesz egy ilyen masina. A hibrid géppel töltött idő alatt mi nem jöttünk rá, pontosan milyen körülmények között jó ez a konstrukció, de ha valaki kitalálja a maga munkamenetét, akkor biztos, hogy többé el sem akarja ereszteni a Lenovo újdonságát. Arról nem is beszélve, hogy ha másra nem is, arra mindenképpen bizonyíték az X1 Fold, hogy a számítástechnika továbbra sem unalmas, és ezzel a géppel kaptunk némi ízelítőt abból, hogy milyen csodák várhatnak még ránk az elkövetkező években.