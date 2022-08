Megvan az egymilliomodik kínai Tesla

Elon Musk egy Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy a kínai Tesla-gyár elkészült az egymilliomodik elektromos autóval, ami egyben azt is jelenti, hogy a vállalat üzemeinek futószalagjairól eddig összesen 3,5 millió jármű gördült le.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022