Rengeteg funkció eltűnt a BKK automatáiból

Szoftverfejlesztést hajtott végre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a jegy- és bérletautomatákon, amelyek a közlekedési vállalat szerint így gyorsabb és még stabilabb szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleknek. Budapesten és az agglomerációban jelenleg 313 automata van éles üzemben összesen 180 helyszínen, írja közleményében a BKK.

A BKK szerint a szoftverfrissítés mellett az egyes hardverelemek – a többi között a központi számítógép – cseréje is indokolt volt, mert a berendezések 7-8 évesek voltak. A munka során kivezették a 3G-s technológiát, a helyére pedig 4G-t használó eszközöket szereltek be, aminek köszönhetően jóval gyorsabban és stabilabb adatkapcsolattal működnek az automaták. A számlakiadás rendszere is megújult: aki ezt követően áfás számlát kér, annak a regisztrált e-mail címére fog érkezni az e-számla – a korábbi, papír alapú számla helyett.

A Közlekedő Tömeg Egyesület azonban inkább visszafejlődést lát a BKK automaták frissítésében, mint előrelépést.

Facebook-bejegyzésükben azt írták, számos elgépelés, fordítási hiba, elavult információ és igénytelen megoldás fogadja a jegyautomatákat használó belföldi és külföldi ügyfeleket. Közölték, az automatákon korábban a magyar mellett 8 idegen nyelv volt elérhető (angol, német, francia, kínai, szlovák, román, spanyol és orosz). Ez a szám most kettőre csökkent, csak az angol és a német opció maradt. A lépést azért is tartják furcsának, mert a fordításokat már évekkel ezelőtt elkészítették, így ez extra költséget nem jelentene.

Emellett hanyagságra utal az is, hogy előkerült a 2014 előtti HÉV-logó, több gomb feliratát elgépelték, némely fordítás értelmetlen, angolul több gomb neve pontatlan, az ügyfelek pedig inaktív gombokkal, helyesírási hibákkal találkozhatnak. Az egyesült a hibák miatt levélben fordult a BKK vezérigazgatójához, dr. Walter Katalinhoz, és segítségüket is felajánlották a javításokhoz.