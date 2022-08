Amerika úgy szankcionálná Kínát, hogy az az egész világnak fájna

Lakott területre is zuhantak a kínai űrrakéta darabjai

Az Egyesült Államok kormánya azt fontolgatja, hogy exportkorlátozásokat vezet be kínai memóriachip-gyártó üzemek számára. Szakértők szerint az USA célja az lehet, hogy megállítsák a kínai félvezetőgyártóüzemek fejlődését, azonban ez jelentős veszélyekkel is járhat: komoly zavarokat idézhet elő az eddig is igencsak törékeny globális ellátási láncokban – írja a Reuters.

A korlátozás értelmében megtiltanák, hogy a chipgyártó óriások, mint például a dél-koreai Samsung Electronics és az SK Hynix új eszközöket szállítsanak az általuk üzemeltetett kínai gyárakba. A lépés azért is lehet veszélyes, mert a két említett vállalat a globális NAND flash memóriachip-piac több mint felét uralja. Kínai üzemeik pedig kulcsfontosságúak az olyan ügyfelek számára, mint az Apple, az Amazon, a Meta és a Google. A számítógépek és telefonok mellett a chipeket például az elektromos járművekben is használják – így az autópiacra is hatással lehet a döntés.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb korlátozások visszalökhetik az elmúlt években elég zavarosan működő chippiacot abba a gödörbe, amiből épphogy csak elkezdett kimászni.

A Reutersnek nyilatkozó iparági szakemberek úgy fogalmaztak, bármilyen zavarra utaló jel újra felerősítheti az ellátási bizonytalanságot, ami árrobbanást idézhet elő. Erre láttunk már példát idén, amikor az év elején Kína koronavírussal kapcsolatos korlátozásai miatt Hszianban, a Samsung chipgyárában leállt a termelés.

Az Egyesült Államok kormánya által fontolgatott lépés csak egyik példája a Peking és Washington közötti technológiai szektort érintő fokozódó feszültségnek. Az amerikai kongresszus épp a múlt héten hagyta jóvá a félvezetőgyártás amerikai támogatását célzó jogszabályát. E szerint minden, szövetségi támogatásban részesülő vállalatnak megtiltották a támogatási időszak alatt, hogy a kínai chipiparba fektessenek be.

A Tajvan miatti politikai feszültség várhatóan még tovább élezheti az amúgy is feszült helyzetet a két ország között. Mark Liu, a világ egyik legfejlettebb chipgyártójának számító TSMC vállalat elnöke elmondta, a tajvani konfliktusnak az orosz-ukrán háborúhoz hasonló gazdasági hatásai lennének, és ha Kína megszállná Tajvant, működésképtelenné válnának a cég gyárai.