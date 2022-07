Így szennyezik a napelemek a bolygót

A napelemek egyre több háztartás és gazdaság számára válnak elérhetővé világszerte, azonban a napenergia továbbra is csak a globális villamosenergia-mix 3 százalékát teszi ki. A megújuló energiaforrás kapcsán komoly gondot okoz, hogy az elhasznált paneleket nem hasznosítják újra kellő mennyiségben: az Egyesült Államokban a leselejtezett panelek nagyrészt a szeméttelepeken végzik, vagy felaprítják azokat. A Rystad Energy vállalat elemzése szerint azonban 2030-ra több mint tizenötszörösére nőhet a kiszuperált kollektorok újrahasznosításából származó összeg, írja a Verge.

A hulladéklerakók napjainkban még könnyű és olcsó megoldást jelentenek, mivel az újrahasznosított, napelemekhez használt anyagok eladásában származó összegek nem kompenzálják a szállítási és újrahasznosítási költségeket. Azonban az egyre növekvő kereslet miatt elengedhetetlennek tűnik az újrahasznosítás, ugyanis a napkollektorokban használt anyagok és ásványi anyagok árai idővel jelentősen megemelkedhetnek majd, miközben a kitermelhető mennyiség csökken.

Napjainkban mindössze 0,08 százalékát hasznosítják újra az élettartamukat kitöltött paneleknek.

2040-re azonban mind az elhasznált mennyiség, mind pedig az újrahasznosítás nőni fog a Rystad szerint. Előrejelzéseik szerint ez azt jelentené, hogy a 27 millió tonnás éves felesleg mintegy 6 százalékát fogják újrahasznosítani, ez az arány pedig folyamatosan emelkedhet majd. A vállalat arra számít, hogy a napelemekből származó újrahasznosítható anyagok értéke a következő években exponenciálisan nőni fog, és az idei 170 millió dollárról 2030-ra 2,7 milliárd dollárra emelkedik.

A megoldás pedig egyre inkább szükségessé válik. A napenergia ugyanis igazán a 2000-es években kezdett el terjedni, és a nagyjából 25 éves élettartam lejártával – ami néhány év múlva itt van – a kiselejtezett napelemek első nagy hulláma még csak most jön.

Ehhez azonban technológiai fejlődésre is szükség van. Napjainkban ugyanis a napelemekhez használt anyagok bányászata rendkívül káros a környezetre, a Business & Human Rights Resource Centre dokumentációja szerint ráadásul a munka során gyakran követnek el emberi jogi visszaéléseket, és alkalmaznak kényszermunkát. Az is problémát okoz, hogy a kitermelés viszonylag kevés országra koncentrálódik, így az ellátási lánc rendkívül sérülékeny. A technológiai fejlődésnek köszönhetően a régi panelekből egyre könnyebb lesz értékes anyagokat kinyerni, így az újrahasznosítás pénzügyileg is kedvezőbbé válhat.

A vállalat szerint a visszanyert ezüst, poliszilícium, réz és alumínium hozhatja majd a legtöbb pénzt az újrahasznosítási piacon. Napjaink újrahasznosítási módszereivel azonban az ezüstöt és a szilíciumot meglehetősen nehéz elkülöníteni. Az újrafeldolgozás azonban hamarosan kifinomultabbá válhat, köszönhetően az innovációnak és a kutatásoknak.

Japánban például az NPC vállalat már rendelkezik olyan napelem-szétszerelő géppel, amely egymagában képes a napelemek hasznos elemeinek szétválogatására. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig az energiaügyi minisztérium támogatásával dolgozik egy projekten, amely jelentősen csökkentené az újrahasznosításhoz szükséges vegyi anyagok által okozott környezeti terhelést.