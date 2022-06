Minden ötödik magyar telefonfüggő

A teljes magyar lakosság 4,3 százaléka vallja magát teljes mértékben okostelefon-függőnek, ami közel fél millió embert jelent, adta hírül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete (NKE ITKI). A 2021 novemberében készült, magyar társadalom okostelefon-függőségével foglalkozó, telefonos adatfelvétellel történő kutatás az egyetem közlése szerint reprezentatív a magyar lakosságra kor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint is.

A lakosság ötöde (20,6 százalék) is inkább függőnek tartja magát, mint nem. A legmagasabbak értékeket azonban meglepő mód nem a legfiatalabbaknál, hanem a 30-39 éves korosztályban mérték. Míg a 18-29 évesek körében majdnem minden harmadik (30,1 százalék), a 30-39 éves korosztályban tízből négy válaszadó (39,7 százalék) vélekedett így magáról.

A legidősebbek körében természetesen jóval alacsonyabb ez az arány, azonban még a 60 éven felüliek körében is majdnem 16 százalék vallotta magát függőnek.

A kutatás specifikus élethelyzetekre is kiterjedt, így arra is, hogy vezetés közben mennyit telefonozik egy-egy korcsoport. Forgalmi dugóban, illetve piros lámpánál minden hetedik ember rendszeresen nyúl a mobiltelefonjához, akár üzenetek vagy hírek olvasása végett. És ebben is a 30–39 közötti korosztály viszi a prímet. A 30 év alatti korosztályból minden ötödik (21,3 százalék), a 30–39 éves korosztályból pedig minden negyedik (27,1 százalék) tesz hasonlóképpen ilyen helyzetekben.

A válaszadók harmada filmezés és családi ebéd során sem bírja ki, hogy ne nézzen rá a telefonjára. A kutatás arra is rámutatott, hogy inkább a nők azok, akik ilyenkor is rendszeresen ránéznek a telefonjukra. A felmérés szerint a munka és a szabadidő összefonódását jól mutatja, hogy tízből négy ember érzi valamilyen okból kényszernek, hogy ha munkahelyi levele érkezik, arra munkaidőn kívül is válaszoljon.