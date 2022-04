Elon Musk megvásárolta a Twittert

44 milliárd dollár körüli összegért megvásárolta a Twittert Elon Musk, közölte a cég magyar idő szerint hétfőn este.

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója április elején vásárolta meg a Twittert működtető közösségimédia-vállalat részvényeinek 9,2 százalékát, azaz 73,48 millió Twitter-részvényt. Ez mintegy 2,89 milliárd dollárjába kerülhetett Musknak, aki korábban többször is panaszkodott a szólásszabadság megsértése miatt a platformon, és egy új közösségi hálózat létrehozásának a lehetőségén gondolkodik.

Alig több mint egy héttel később bejelentette, hogy részvényenként 54 dollár 20 centért megvenné a Twittert. Musk azt mondta, hogy ez az ajánlat a legjobb és az utolsó, és sajtóértesülések szerint a cég igazgatótanácsának elnökével, Bret Taylorral folytatott beszélgetésén megerősítette, hogy nem áll szándékában megemelni a felvásárlásra szánt összeget.

A piac akkor arra számított, hogy a Twitter elutasítja Musk ajánlatát, mivel a cég igazgatósága április 15-én megállapodott egy újabb részvénykibocsátásról, védekezésül a Tesla vezetője által kezdeményezett felvásárlás ellen.

Hétfőn délután már arról szóltak a sajtóhírek, hogy Musk utolsó ajánlatát a vállalat mégis elfogadja, ami nem sokkal később be is bizonyosodott.

Elon Musk a Twitter megvásárlása előtt nem sokkal azt tweetelte,

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022