Kétórás Elon Musk-óda lett a Netflix új űrdokumentumfilmje, amely nyomokban asztronautákat is tartalmaz

Négyen voltak képesek embereket juttatni az űrbe: az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és Elon Musk – mondatja el egyik szereplőjével a Visszatérés az űrbe, nehogy bárkinek kétsége legyen arról, mit is látunk. A Netflix már korábban lecsapott Muskra, most újabb dokumentumfilmben magasztalják fel a milliárdost, miközben csak úgy mellesleg bemutatnak egy történelmi küldetést is.