Túlságosan megengedő a Facebook a gyermekbántalmazást ábrázoló tartalmakkal

A közösségi oldal moderátorainak utasításba adták, hogy életkor tekintetében felfelé tévedjenek, ha erőszakról van szó.

A Facebook moderátorainak kiemelt feladatai közé tartozna, hogy kiszűrjék a közösségi oldalon megjelenő, gyermekbántalmazással kapcsolatos képeket, de a New York Times birtokába került, moderátoroknak szánt kézikönyv egy részlete szerint a cég arra utasítja a tartalmak felülvizsgálóit, hogy a képeken szereplő személyek életkorának becslésekor szándékosan “felfelé tévedjenek.”

A moderálás kérdése azért is bír kiemelt jelentőséggel a közösségi média szempontjából, mert amennyiben a moderátorok megítélése szerint egy vizsgált felvételen kiskorú látható, akkor azt kötelesek tovább küldeni az ilyen esetekkel foglalkozó bűnüldöző szerveknek, jelen esetben az eltűnt és bántalmazott gyermekeket védő National Center for Missing and Exploited Children-nek (NCMEC). A felnőtteket ábrázoló képekkel viszont semmi dolguk nincs a törlésen kívül, nem kötelezi őket semmi arra, hogy továbbítsák azokat a hatóságoknak.

A lap hangsúlyozza, a probléma ott kezdődik, hogy a Facebooknak nincsen megbízható eszköze az életkor pontos megállapítására. Erre a célra ugyanis egy nagyjából 50 éves módszert használnak, amit eredetileg nem is az életkor meghatározására találtak ki. Ez, valamint a moderátoroknak kiadott utasítás sok esetben oda vezet, hogy a képek nem jutnak el a hatóságokhoz. Ráadásul a tartalmak felülvizsgálóin hatalmas a nyomás: sok esetben csak néhány másodperc áll rendelkezésükre a döntéshez, ha pedig rosszul döntenek, komoly bírságot kaphatnak.

A vállalat elvárásait a cég számos dolgozója és külsős moderátora kifogásolta már, azonban a Meta megvédte az álláspontját.

Antigone Davis, a vállalat biztonsági vezetője szerint az útmutatás oka a magánélethez fűződő jog védelme, és a hatóságokat sem akarják feleslegesen terhelni – írja a HVG. A szakember szerint ugyanis a cégnek jogi felelőssége is származhat abból, ha hamis bejelentést tesz. Davis szerint a gyermekek szexuális zaklatása visszataszító, ezért a Meta többszintes felülvizsgálati folyamatot alkalmaz, amely sokkal több képet jelöl meg, mint bármely más technológiai vállalat.