Ezt az 5 dolgot minden modern banki mobilappnak tudnia kell

Összeszedtük az öt legfontosabb funkciót az alapvető műveleteken túl, amit egy modern banki alkalmazásnak tudnia kell.

Egy modern mobilbankkal kapcsolatban a felhasználók alapvető elvárása, hogy minden fontosabb banki tennivalót könnyedén, gyorsan, bárhonnan elintézhessenek pár mozdulattal, szinte mintha a bank ott lenne a kezük ügyében. Az okostelefonokon elérhető internetes banki felületek használóinak száma az elmúlt évek alatt rohamos mértékben nőtt, ezért a bankok is felgyorsították a mobilbanki applikációik fejlesztését, ezzel elhozva a digitális bankolás újabb korszakát. A megoldás előnye nem csak a már említett gyorsaság, de az új platform egyben új lehetőségeket nyit meg felhasználói élmény terén úgy, hogy a biztonságról sem kell lemondani.

Az alábbi listában szereplő funkciók mellett számos további új, a mindennapi pénzügyek intézését kényelmesen, gyorsan és biztonságosan lehetővé tévő szolgáltatást biztosít az új OTP MobilBank, amely március 24-ével átveszi a korábbi lakossági SmartBank alkalmazás helyét. A SmartBank kivezetést követően a bank ügyfelei átmenetileg továbbra is be tudnak majd lépni az alkalmazásba, de már csak az új OTP internet- és mobilbank regisztrációja lesz elérhető számukra. A regisztráció egyszerűen, néhány lépésben megtehető, épp ezért az OTP Bank szakemberei azt javasolják, hogy lakossági ügyfelei ne hagyják a regisztrációt az utolsó pillanatra, regisztráljanak minél hamarabb. Az OTP Bank nem lakossági ügyfelei március 24-e után is tudják használni a SmartBank minden funkcióját.

Kiadásfigyelő

Ma már mindenre van egy app, mondják, egy modern banki alkalmazás egyik leghasznosabb funkciója pedig kétségkívül egy kiadásfigyelő, ami a költéseket automatikusan kategóriákba rendezve segít áttekinthetővé tenni, hogy a felhasználó havi szinten mire és mennyit költ. Ezen információkat felhasználva pedig már tervezhetőbbé válnak a pénzügyek, valószínűleg több pénz marad a zsebünkben a hónap végére, mert átláthatóbbá válik, hol folynak el feleslegesen kisebb-nagyobb összegek a pénztárcából (pontosabban: a számláról). A pénzügyi tudatosság elősegítése, a költések átláthatóvá tétele az egyik leghasznosabb dolog, amit egy banki app tehet értünk.

QR-kódos csekkbefizetés

2015 óta kötelező, hogy a postai sárga csekkeken QR-kód is szerepeljen, ezzel elősegítve, hogy mobilalkalmazáson keresztül is be lehessen fizetni az összegeket. Pár évet azonban várni kellett rá, hogy ez a megoldás elterjedhessen, mert eleinte szigorú korlátozások vonatkoztak arra, hogy milyen appokon keresztül lehet beolvasni a kódokat, majd kiegyenlíteni a tartozásokat. Mostanra már a modern banki appokon belül ezt könnyen megtehetjük, ehhez mindössze csak be kell fotózni a kódot a telefon kamerájával, majd jóváhagyni a befizetést.

Egyenleglekérdezés más banki számláról

Ezzel a szolgáltatással a más bankoknál vezetett számláink egyenlegét is megnézhetjük egy felületen. Hogy mely bankoknál vezetett számlákét, az függ attól, hogy a bankunk milyen más hitelintézetekkel működik együtt. Miután a látni kívánt, más banknál kezelt számlákat hozzárendeltük a mobilbankban a fiókunkhoz, már követhetjük is az egyenlegeket.

Portfólió-áttekintés, állampapírvétel

A pénzügyi tudatosság része, hogy a megtakarításainkról is gondoskodunk, ezen a jövőnk múlhat. A mobilbanki applikációk korában akár állampapírt is vásárolhatunk appon keresztül, amit könnyedén elvégezhetünk pár kattintással. A felületen ráadásul minden szükséges információt egy helyen nézhetünk meg, többek közt a kamatozás típusára, a futamidőre vonatkozóan, és a portfoliónk főbb jellemzőit is rögtön láthatjuk.

Tranzakciótörténet

Az alapvető utalási funkciókon túl ma már elengedhetetlen az is, hogy áttekinthessük a korábbi tranzakcióinkat, azok állapotát, értékét, címzettjét. A könnyebb áttekinthetőségben nagy segítséget nyújtanak a különféle szűrők, amikkel a még folyamatban lévő, illetve zárt tranzakciók közt kereshetünk egyszerűbben.

Mi számodra a legfontosabb, amit el szeretsz intézni a banki app-ban?