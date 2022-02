Akadozik az internet a megtámadott ukrajnai területeken

A NetBlocks hálózati adatai megerősítik, hogy 2022. február 24-én, csütörtökön délelőtt jelentős fennakadás történt az internetszolgáltatásban Harkovban, Ukrajna második legnagyobb városában.

A NetBlocks által átvizsgált mutatók megerősítik, hogy a Triolan hálózat kapcsolata akadozik, ami alátámasztja a vezetékes szolgáltatás megszakadásáról szóló felhasználói jelentéseket. A fennakadás akkor kezdődött, amikor robbanásokról szóló jelentések kezdtek szivárogni a térségből. Ezek összefüggenek az orosz támadásokkal.

⚠️ Update: #Ukraine‘s second-largest city #Kharkiv continues to take the brunt of network and telecoms disruptions, leaving many users cut off amid scenes of destruction as Russia targets the region. Kyiv is currently less impacted by outages.

📰 Report: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/FxgN1bHV3m

— NetBlocks (@netblocks) February 24, 2022