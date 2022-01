Rejtélyes, kék alakzat tartja lázban a Google Maps használóit

Furcsa, kék homokos területre bukkantak a netezők a Google Térképen, méghozzá a Szahara sivatag területén – szúrta ki a Daily Star. A rejtélyt természetesen rögtön a Reddit felhasználói is szeretnék megoldani, akik jelenleg Blue Upside Nike néven hívják a területet, mivel az hasonlít a Nike pipájára, csak a szára a másik irányba mutat. Ami ennél is érdekesebb, hogy annyira vibrálóan kék az alakzat, mintha egyenesen ragyogna a homok.

Eddig szóba került többek közt, hogy egy vízgyűjtőről van szó, vagy valamilyen lagúnáról (a körülmények ezt nem tennék lehetővé), egyesek szerint a homok is bekékülhetett. Még érdekesebb, hogy kicsivel északabbra egy másik érdekes jelenség is van a térképen, mintha kék hó lenne egy hegytetőn, úgy, hogy alapvetően nem egy hegyvidéki domborzatról van szó. A térképen látható szeizmikus vonalak arra is utalhatnak akár, hogy a jövőben olaj- vagy gázbányászatra is felhasználhatják a helyet, hívta fel rá a figyelmet egy másik felhasználó.

A felvétel teljesen friss, 2022-es dátummal vannak ellátva a műholdképek. Persze van aki megjegyzi: a képfeldolgozás során is történhetnek érdekességek, lehet, hogy a térképen megjelenő területen a színek egyszerűen nem jól jelennek meg.