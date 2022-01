Óriási adatközpontot húzna fel a Facebook Európában

A Facebook eddigi legnagyobb európai adatközpontja felépítésén fáradozik, de eddig számos nehézségbe ütközött a helyszínválasztás és telekvásárlás tekintetében – írja a TechRadar. Az adatközpont egy különleges környezet, ami számítógépszobákból áll, a rackszekrények mellett különféle rendszerezők találhatók benne a szükséges kábelekkel. Különálló épületek, amik lényege, hogy ott biztonságosan üzemelhessenek a szerverek. A Facebook adatközpontjairól korábban itt írtunk bővebben.

A BuzzFeed News beszámolója szerint a Facebook egy 166 hektáros területre vetett szemet Zeewoldében, egy viszonylag fiatal és apró községben, ami a hollandiai Flevoland tartományban helyezkedik el. Egykor sekélyes mocsaras terület volt, amit duzzasztással változtattak termékeny földdé. A Facebook több dolog miatt is választotta ezt a helyszínt: Hollandia az egyik legnagyobb adóparadicsom, illetve számos transzatlanti kábel csatlakozik hozzá, az internetkapcsolat minősége is remek.

A helyi lakosság azonban nem fogadta kitörő örömmel, hogy az önkormányzat megszavazta a terület eladását a Facebook felhőalapú projektjéhez, és mint kiderült, nem is közvetlenül a Facebookkal vagy a Metával tárgyaltak, hanem a Tulip nevű céggel. A céget a Facebook kifejezetten azért regisztrálta be, hogy ne lehessen azonosítani őket, és ne kapjon visszhangot a projekt. A Facebook elmondása szerint szerették volna kiküszöbölni a tanácstagok esetleges elfogultságát, és a közösség is ellenzi, hogy a területre adatközpontot húzzanak fel, ami nem mellesleg a nehezen megtermelt zöldenergia jelentős részét is felszívná. Utóbbi nem elhanyagolható probléma, mivel az önkormányzat energiaellátásának nagyrészét közel 400 szélmalom fedezi, a Facebook adatközpontja pedig közel kétszer annyi energiát emésztene fel, mint az egész település, így további szélmalmokat (kb. 140-et) kellene építtetni.

A Facebookot ez sem rettenti el, a jelentés szerint a cég kérvényezte a holland kormánynál, hogy az adatközpont ügyét nyilvánítsák nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé. Hogy a területet tényleg megkapják, egy sor fenntarthatósági követelménynek is meg kell felelniük majd.