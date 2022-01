Twitterről másolt funkcióval erősítene a TikTok

A közösségimédia-appok körében nem meglepő, hogy egy szolgáltatás valamelyik konkurensről másol le egy sikeres funkciót, mostanság javarészt a TikToktól szokás „ötleteket venni”. A kocka most fordul, éppenséggel a TikTok építene be egy olyan funkciót, ami a Twitteren már jó ideje beváltnak számít.

A rövid videós platform egy olyan Repost, azaz továbbosztás gombot fejleszt, ami leginkább a Twitter „retweet” megoldására hajaz – számolt be róla a TechCrunch. A működése is ugyanaz: a gombra rányomva adott tartalmat rögtön tovább oszthatja a felhasználó a For You feedben a saját követői számára.

A portál szerint a fejlesztés jelenlegi formájában eléggé korlátoltan működik, például csak a For You hírfolyamban látható, a felfedezés szekció alatt nem. A megosztáshoz hozzá lehet fűzni pár szavas megjegyzést is arról, hogy a felhasználó miért találja adott tartalmat figyelemreméltónak.

A Repost gombot egyelőre csak egy szűk kör teszteli, nem tudni, hogy szélesebb körben mikor válik elérhetővé.