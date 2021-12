Nagy dobásra készül a TikTok

Élő videók felé nyit a TikTok, a sikeralkalmazás fejlesztői már tesztelik a TikTok Live Studio névre keresztelt szolgáltatást, amit elsősorban játékos közvetítésekhez szánnak. Az app ezzel kihívná a Twitchet, a YouTube Gaminget és a Facebook Gaminget is.

A Live Studio segítségével a TikTok túlnyúlna addigi önmagán, mivel eddig kifejezetten mobilfókuszú volt, viszont az élőzéshez használható app egy windowsos asztali alkalmazás formájában jutna el a felhasználókhoz. A streameléshez ezt a klienst kell majd letölteni, és a TiKTok-fiókba való bejelentkezés után indulhat a közvetítés. A programon belül adott a chatelés lehetősége, így a nézőkkel folyamatos interakció mehet. Így akik elsősorban a TikTokon építettek ki maguknak közönséget, a szolgáltatáson belül maradnának, és nem vinnék el a tartalmaikat a többi streamelős oldalra.

A fejlesztés egyelőre csak egy szűk kör számára érhető el korlátozott funkciókkal, még nem tudni, hogy a tesztidőszak letelte után mikor gördül ki a széles közönség számára.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7

— Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021