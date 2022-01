Itt ellenőrizheti, érintett-e egy újabb adatszivárgásban

Bob Diachenko biztonsági kutató találta meg azt a szervert a múlt hét során, ami több mint 400 ezer, a RedLine nevű kártevővel gyűjtött felhasználói fiók adatait tartalmazta.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint a RedLine jelenleg az egyik leggyakoribb információlopó káros kód, amely jellemzően vírusos e-mail csatolmányokba, YouTube videókba és kalózszoftverekbe rejtve fertőzi meg az áldozat eszközeit. A malware főleg e-mail fiókok hitelesítőadatait, valamint bankkártyaadatokat próbál megszerezni böngészősütikből, VPN és FTP kliensekből, de gyakori célpontjai a kriptovaluta pénztárcák is.

A netezők szerencsére ellenőrizhetik, hogy maguk is érintettek-e az adatszivárgásban. Ehhez a Have I Been Pwned (HIBP) online adatbázis keresőjébe kell beütni az e-mail címünket. Ha a kereső azt jelzi, hogy érintettek vagyunk adatszivárgásban, érdemes azonnal megváltoztatni a fiókhoz tartozó jelszavunkat.