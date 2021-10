Azonnal változtassa meg a Twitch jelszavát!

Egy névtelen hacker állítása szerint gyakorlatilag mindent kiszivárogtatott a Twitch streaming platformtól, beleértve a szolgáltatás forráskódját, és a felhasználók fizetési információt. A felhasználó egy 125 GB-os torrent linket posztolt a 4chanra, a csomag már elkezdett keringeni az interneten, és egy külsős cég szerint is legitim adatokról van szó. A Twitteren páran kikeresték a saját adataikat is, így kiderült, hogy a pakkban titkosított jelszavak is vannak.

A Twitch már tud a szivárgásról, árulta el egy belsős forrás, sejtések szerint az elkövető hétfőn szipkázhatta el az adatokat. A csomag az alábbiakat tartalmazza:

Érdemes hát minden Twitch felhasználónak megváltoztatnia a jelszavát, és bekapcsolni a kétfaktoros azonosítást, amit a Twitch beállításai közt lehet megtenni az adatvédelemre vonatkozó szekcióban.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords.

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021