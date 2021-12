A Telekomnál karácsonykor csökkent az adatforgalom

Hét cég, ahol a járvány ellenére is lesz év végi jutalom

Míg az év folyamán egyre nagyobb adatigényű tevékenységeket végeztünk az online térben, a karácsonyi ünnepek alatt visszafogtuk az eszközhasználatot, és a személyes találkozásra és ünneplésre fókuszáltunk – olvasható a Magyar Telekom közleményében. A mobilinternet forgalom folyamatos, erőteljes növekedése idén is folytatódott, ügyfeleink a 2020-az évhez képest 40 százalékkal nagyobb forgalmat generáltak a 2021-es évben. Az adatforgalom ugyanakkor mérséklődött az ünnepi időszakban:

december 24. és 26. között 5 százalékkal kevesebb adatot használtak a Telekom ügyfelei, mint a megelőző időszakban.

A karácsonyi mobil hang és SMS forgalomban viszont nem látszik jelentős változás a korábbi évekhez képest. Az SMS forgalomban december 24-én délután mutatkozott egy kis kiugrás, ami a hétköznapi forgalomnál 10 százalékkal volt magasabb, míg a mobil hanghívások esetében a délelőtti órákban volt megfigyelhető egy forgalmi csúcs. Ezen adatok azt valószínűsítik, hogy a legtöbben december 24-én köszöntik szeretteiket az ünnep alkalmából.

Az otthoni internetszolgáltatási adatok is az éves összesített adatforgalom emelkedését mutatják, viszont az ünnepek alatt itt is látszik némi visszaesés az előző hét forgalmához képest. A közlemény továbbá kiemeli, hogy ugyanez a tendencia mutatkozik az otthoni hang forgalomban is.