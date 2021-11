Meglepő, miért írták át a legelső YouTube videó leírását

A YouTube november 11-én jelentette be, hogy elrejti a nyilvánosan elérhető videók alatt jelzett leszavazás számlálót. A cég elmondása szerint a „dislike”-ok eltüntetésével azt szeretnék megelőzni, hogy a kevésbé ismert alkotók ellen összehangolt zaklatáskampányok induljanak. Ugyan továbbra is lesz lehetőség dislike-ot nyomni a videókra, de csak a feltöltők láthatják, hogy mennyi ilyen visszajelzés érkezett.

A döntés azonban nem tetszik mindenkinek. A napokban egyszer csak megváltozott a YouTube-ra feltöltött legelső videó leírása, amit még a videómegosztó társalapítója, Jawed Karim töltött fel 2005.április 23-án, még jóval azelőtt, hogy a Google felvásárolta volna a platformot. A videó leírásához azóta nem nyúlt hozzá senki.

Most 16 évvel később a feltöltő viszont átírta, méghozzá azért, hogy kritizálja a YouTube dislike-ját érintő változást. Karim szerint nem létezik egyetlen olyan videós sem, aki szerint szerencsés lenne eltávolítani a dislike-ok számát. A rossz tartalmak megjelölését különösen fontosnak tartja egy olyan szolgáltatásban, ami erőteljesen a felhasználók által generált tartalmakon alapul. A diszlájk eltüntetésével pedig minden alkotó „középszerű” lesz, hiszen ha nincsenek rossz alkotók, akkor nincsenek jók se.

Az üzletben csak egy fontosabb dolog van annál, hogy csináld jobban. Az, hogy ne cseszd el

– írja a társalapító.

A „Me at the Zoo” című felvételen az látható, amint Karim két elefánt előtt áll az állatkertben, és azt magyarázza, hogy „nagyon, nagyon, nagyon hosszú ormányaik vannak” az állatoknak, és ez „milyen menő”. Mai szemmel nézve kész csoda, hogy azt hitte, ebből sikerülhet pénzt csinálni, és nem mellesleg ezzel a videóval az internetes kultúra nemi szervekkel kapcsolatos poénjait, a „dick joke-“okat is útnak indította, azóta pedig már az influencerek és vloggerek mekkájává vált a platform.